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V obci Zeleneč odštartovala rekonštrukcia telovýchovného zariadenia
Práce majú byť dokončené do desiatich mesiacov od odovzdania staveniska. Realizuje ich stavebná firma CS.
Autor TASR
Zeleneč 17. júla (TASR) - V obci Zeleneč odštartovala v týchto dňoch rekonštrukcia budovy telovýchovného zariadenia. Obec získala na projekt dotáciu z Envirofondu vo výške takmer 230.000 eur. Celková cena stavebných prác je stanovená na 291.000 eur s DPH, uvádza sa v zmluve so zhotoviteľom.
Projekt zahŕňa zateplenie obvodového plášťa a strechy, tiež výmenu pôvodných okien a brán. Plánované sú aj ďalšie stavebné úpravy. „Prosíme obyvateľov o zvýšenú opatrnosť v okolí budovy,“ zdôraznila obec v príspevku na sociálnej sieti.
Práce majú byť dokončené do desiatich mesiacov od odovzdania staveniska. Realizuje ich stavebná firma CS.
Projekt zahŕňa zateplenie obvodového plášťa a strechy, tiež výmenu pôvodných okien a brán. Plánované sú aj ďalšie stavebné úpravy. „Prosíme obyvateľov o zvýšenú opatrnosť v okolí budovy,“ zdôraznila obec v príspevku na sociálnej sieti.
Práce majú byť dokončené do desiatich mesiacov od odovzdania staveniska. Realizuje ich stavebná firma CS.