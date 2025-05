V obci Želovce otvoria pre verejnosť pivnice s vínami

Želovce 20. mája (TASR) - Hudba, ochutnávanie vín a program pre všetky vekové kategórie budú súčasťou siedmeho ročníka Dňa otvorených želovských pivníc - Svätý Urban 2025. Novinkou tento rok bude väčšie zastúpenie vinárov z okolia. TASR o tom informoval Peter Pekár z občianskeho združenia Údolie želovských pivníc vo Veľkokrtíšskom okrese s tým, že akcia bude v sobotu 24. mája.



Cieľom podľa neho je, aby mali návštevníci možnosť porovnať chuť vína z iných oblastí ako z domácej. „Prídu vinári z Bátorových Kosíh, z Ladzian, z Čeboviec a aj iných častí nášho kraja,“ objasnil. Pre najmenších účastníkov pripravujú tombolu a aj ihrisko, kde budú hrady na skákanie. „Na akcii môžu ľudia stretnúť vinárov, pivára, remeselníkov, stánky s občerstvením i maľovanie na tvár a veľa ďalších atrakcií,“ podotkol.



Ako ďalej uviedol, akcia sa začne od 14.30 h svätou omšou, nasledovať bude oficiálne otvorenie a zahrať príde ľudová hudba z Hrušova. Predstavia sa aj remeselníci so svojimi výrobkami. K dispozícii budú medovníky, včelí kút, remeselný pivovar a ručne vyrábané produkty od lokálnych výrobcov. Pre verejnosť otvoria svoje pivnice miestni vinári. Parkovanie bude označené písmenom P na príjazdových cestách do údolia pivníc v Želovciach a aj priamo v údolí. „Prosím všetkých návštevníkov, aby brali ohľad na druhých a jazdili opatrne,“ spomenul Pekár.



Poznamenal, že v údolí je v súčasnosti približne 72 domčekov a pivníc. Vykopané sú do tufových skál. „Tradícia výroby vín v nich siaha do 70. až 80. rokov, keď postavili prvé chaty. Väčšinou to boli hroznové, samorodné vína, neskôr ríbezľové a moderné vína zo štepov,“ priblížil. Podotkol, že v pivniciach je stabilná teplota okolo 12 až 13 stupňov Celzia. „Sú predurčené na uskladnenie a zrenie vína, ale aj ovocia a potravín,“ zhrnul.