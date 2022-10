V obciach Jezersko a Osturňa obnovili dva takmer 50-ročné mosty

Osturňa/Jezersko 12. októbra (TASR) - V obciach Jezersko a Osturňa na Zamagurí opravili dva takmer 50-ročné mosty. Prešovský samosprávny kraj (PSK) na obnovu nevyhovujúcich mostných konštrukcií využil zdroje z vlastného rozpočtu a čiastočne aj z úveru. "Išlo o jedny z posledných mostov v kraji, kde ešte bola drevená mostovka položená na oceľových prvkoch. Udržiavať takéto mosty najmä v zime už prinášalo veľké riziko a nespĺňali bezpečnostné normy," uviedol riaditeľ Správy a údržby ciest (SÚC) PSK Marcel Horváth.



Ponad potok Kremeň v Osturni opravili vyše šesť metrov dlhý most z roku 1977. Bol klasifikovaný stupňom šesť, teda veľmi zlý, a na jeho opravu šlo takmer 219.000 eur. "Odstránil sa pôvodný mostný zvršok, vybúrali sa záverné múriky a krídla, vykopali prechodové oblasti a spodná stavba sa sanovala. Následne sme zhotovili železobetónové dosky a krídla sa nadbetónovali," objasnil Horváth. Stavbári vybudovali nové svahové krídlo a prechodové oblasti vrátane odvodnenia, na záver sa potok a okolie upravili.



Ďalší most v obci Jezersko, s dĺžkou premostenia vyše 12 metrov, začal kraj opravovať vďaka financiám z vlastného rozpočtu vo výške takmer 214.000 eur v septembri minulého roka. Postavený bol v roku 1972 a jeho opory niesli viditeľné známky podmytia základov, boli tam výkvety a inkrustácie. "Zábradlie bolo skorodované a poškodené. Vybudoval sa tam komplet nový mostný zvršok, mostovka sa zaizolovala a vozovka pred i za mostom zrekonštruovala," doplnil Horváth.



Od roku 2018 do konca tohto roka investoval kraj do poškodených ciest v Kežmarskom okrese 10,3 milióna eur. Výsledkom je nový asfalt na 65 kilometroch ciest a zmodernizovaných 19 mostov. PSK v priebehu troch rokov analyzoval stav mostných konštrukcií v celom kraji, 400 z nich bolo podľa Horvátha v stupni päť a šesť, dokonca aj sedem. "Vážnejšou rekonštrukciou prejde most v Štrbe, chceli by sme k tomu pristúpiť na budúci rok. Tam však bude zložitá kooperácia so Železnicami SR, ktoré už začali proces verejného obstarávania. My sa chystáme využiť aj ich výluky, aby sme mohli našu časť zrekonštruovať," dodal riaditeľ.