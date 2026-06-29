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V obciach na Záhorí evidujú 100-percentný nárast spotreby vody
Vodárne preto ešte minulý týždeň vyzvali na šetrenie s pitnou vodou.
Autor TASR
Bratislava 29. júna (TASR) - Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) eviduje v niektorých obciach na Záhorí priemerne 100-percentný nárast spotreby vody oproti sledovanému dlhodobému priemeru v danej lokalite. V niektorých obciach sa percento nárastu spotreby pohybuje aj o 250 až 350 percent (deň - noc). Pre TASR to uviedol hovorca BVS Matúš Stračiak.
„Momentálne extrémne zvýšenou spotrebou trpí Senický skupinový vodovod a všetky obce napojené na tento skupinový vodovod,“ skonštatoval Stračiak.
Vodárne preto ešte minulý týždeň vyzvali na šetrenie s pitnou vodou. Výzva bola adresovaná na každého starostu či primátora dotknutých 37 samospráv. Platí do 3. júla. „Situácia je momentálne ako tak stabilizovaná a neevidujeme žiadne výpadky v dodávke pitnej vody,“ podotkol Stračiak.
Pripomenul zároveň, že vodárenské zdroje majú obmedzenú kapacitu, najmä pramene a studne na celom Záhorí. Extrémne sucho bez atmosférických zrážok znižuje ich výdatnosť. Vodárne na jednej strane chápu potreby obyvateľov v horúcich dňoch, na druhej strane však musia rešpektovať stav prírody a s tým spojené zvýšenie spotreby pitnej vody. „V špičkách je extrémne zložité udržať pitnú vodu v požadovanej kvalite a kvantite v celej distribučnej sieti, najmä pre extrémne nárasty v spotrebe pitnej vody,“ poznamenal Stračiak.
Problémy s výdatnosťou zdrojov má BVS len na spomenutom území. Bratislavské vodné zdroje sú totiž podľa hovorcu omnoho výdatnejšie vďaka Dunaju.
V dotknutých obciach je podľa vodární dôležité rešpektovať pokyny na šetrenie s pitnou vodou. Platia obmedzenia pri polievaní záhrad vodou z verejného vodovodu, umývaní áut či napúšťaní bazénov a víriviek. Avšak aj na územiach, kde tieto obmedzenia neplatia, odporúča BVS napríklad napúšťať bazény alebo zalievať záhrady mimo špičky spotreby, ktorá je v ranných a večerných hodinách.
„Momentálne extrémne zvýšenou spotrebou trpí Senický skupinový vodovod a všetky obce napojené na tento skupinový vodovod,“ skonštatoval Stračiak.
Vodárne preto ešte minulý týždeň vyzvali na šetrenie s pitnou vodou. Výzva bola adresovaná na každého starostu či primátora dotknutých 37 samospráv. Platí do 3. júla. „Situácia je momentálne ako tak stabilizovaná a neevidujeme žiadne výpadky v dodávke pitnej vody,“ podotkol Stračiak.
Pripomenul zároveň, že vodárenské zdroje majú obmedzenú kapacitu, najmä pramene a studne na celom Záhorí. Extrémne sucho bez atmosférických zrážok znižuje ich výdatnosť. Vodárne na jednej strane chápu potreby obyvateľov v horúcich dňoch, na druhej strane však musia rešpektovať stav prírody a s tým spojené zvýšenie spotreby pitnej vody. „V špičkách je extrémne zložité udržať pitnú vodu v požadovanej kvalite a kvantite v celej distribučnej sieti, najmä pre extrémne nárasty v spotrebe pitnej vody,“ poznamenal Stračiak.
Problémy s výdatnosťou zdrojov má BVS len na spomenutom území. Bratislavské vodné zdroje sú totiž podľa hovorcu omnoho výdatnejšie vďaka Dunaju.
V dotknutých obciach je podľa vodární dôležité rešpektovať pokyny na šetrenie s pitnou vodou. Platia obmedzenia pri polievaní záhrad vodou z verejného vodovodu, umývaní áut či napúšťaní bazénov a víriviek. Avšak aj na územiach, kde tieto obmedzenia neplatia, odporúča BVS napríklad napúšťať bazény alebo zalievať záhrady mimo špičky spotreby, ktorá je v ranných a večerných hodinách.