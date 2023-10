V obciach po zemetrasení majú ľudia problém s pitnou vodou zo studní

Prešov 20. októbra (TASR) - V obciach po zemetrasení na východe Slovenska majú ľudia problém s pitnou vodou z vlastných studní. Ako pre TASR uviedol prednosta Okresného úradu v Prešove Peter Harvan, voda je horká a znečistená. Záchranné práce po zemetrasení sa podľa neho blížia ku koncu, 62 budov je v dôsledku prírodnej katastrofy vážne zničených a 16 odporučili statici čiastočne alebo úplne zbúrať.



"Dnes sa nám objavili problémy s vodou. Požiadali sme hygienikov o súčinnosť v tejto veci. V pondelok (23. 10.) by mali byť v teréne a odoberať vzorky vôd zo studní, ktoré ľudia používali ako pitnú vodu. Potrebujeme vedieť, či to chemické zloženie vody je vhodné, alebo či budeme musieť iným spôsobom k tomu pristupovať a dať nejaké odporúčanie starostom," povedal Harvan s tým, že tento problém sa týka obcí Ďapalovce, Tokajík, Lukačovce a Pakostov.



Čo sa týka obhliadok budov a domov statikmi, doteraz ich prešli 520. "Z nich 62 je vážne zničených, ktoré potrebujú ďalšie prezretie alebo statický posudok a 16 statici odporučili čiastočne alebo úplne asanovať. Ak sa však majiteľ rozhodne, že chce nehnuteľnosť zachrániť, tak musí postupovať v súlade so statickým posudkom," priblížil prednosta.



Statici sú podľa jeho slov stále volaní na základné obhliadky k mnohým budovám, v ktorých buď zriaďovatelia, mestá alebo obce, neboli od zemetrasení. Podľa Harvana sa viac-menej blížia ku koncu všetkých záchranných prác. S rezortom vnútra Okresný úrad v Prešove rieši, ako naložiť so suťou.



Východ Slovenska zasiahlo 9. októbra zemetrasenie. Malo silu 4,9 lokálneho magnitúda a epicentrum v katastri obce Ďapalovce v okrese Vranov nad Topľou. Úmrtia ani zranenia nie sú hlásené. Vo viacerých obciach však evidujú materiálne škody.