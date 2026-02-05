< sekcia Regióny
V obciach s rómskymi komunitami pribudne bývanie pre takmer 300 ľudí
Košice/Prešov 5. februára (TASR) - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) schválil ďalšie tri projekty zamerané na zlepšenie životných podmienok v obciach s marginalizovanými rómskymi komunitami (MRK). V Rudňanoch, Chminianskych Jakubovanoch a Gemerskej Hôrke sa má vytvoriť alebo zrekonštruovať kapacita bývania pre 292 osôb. Celková výška schválených nenávratných finančných príspevkov (NFP) presahuje 6,6 milióna eur. TASR o tom z ÚSVRK informovala Miriam Žiaková.
Súčasťou projektov je aj zabezpečenie činnosti asistenta bývania, ktorý má podporiť udržateľnosť bývania a lepšie začlenenie rodín do bežného života. „Dôstojné bývanie je základnou potrebou a pre mnohé rodiny žijúce v chudobe často aj najväčšou výzvou. Našou snahou je pomáhať tam, kde sú podmienky najťažšie, a vytvárať ľuďom šancu na lepší a bezpečnejší život. Pomoc rodinám v núdzi je aj o zodpovednosti štátu,“ uviedol splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Alexander Daško.
V obci Rudňany v okrese Spišská Nová Ves sa podľa ÚSVRK vybuduje 14 dvojdomov s celkovo 28 bytovými jednotkami, ktoré poskytnú bývanie pre približne 196 obyvateľov prevažne z prostredia MRK. Schválený NFP je vo výške 3,34 milióna eur.
Obci Chminianske Jakubovany v Prešovskom okrese bol schválený NFP v sume 1,22 milióna eur. Peniaze sú určené na výstavbu bytového domu s ôsmimi bytovými jednotkami s predpokladanou kapacitou bývania pre 40 obyvateľov.
V Gemerskej Hôrke v okrese Rožňava sa má vybudovať bytový dom so 16 bytovými jednotkami pre 56 ľudí najmä z MRK. NFP dosahuje viac ako 2,05 milióna eur.
