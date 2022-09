Bratislava 19. septembra (TASR) – Na Stavbárskej ulici v Bratislave, v objekte Pentagonu, začala fungovať nová stanica mestskej polície. Dohliadať bude nielen na poriadok a bezpečnosť v okolí, ale v prípade potreby bude k dispozícii obyvateľom Vrakune i Podunajských Biskupíc. Zástupcovia samospráv i polície o tom informovali v pondelok na tlačovej konferencii.



"Dnes je pre Vrakuňu historická udalosť, na ktorú sme čakali viac ako 30 rokov. Je to možno malý krok pre Bratislavu, ale zato obrovský skok pre Vrakuňu. Určite to prinesie väčšiu bezpečnosť a poriadok do našej časti a ľudia budú mať výrazne väčší pocit bezpečia," skonštatoval starosta Vrakune Martin Kuruc.



Súčasťou novozriadenej stanice je miesto prvého kontaktu pre obyvateľov. Zo začiatku bude stanica otvorená počas pracovných dní od 7.30 do 15.30 h. Úprava otváracích hodín do budúcnosti však nie je vylúčená, reflektovať majú záujem verejnosti, potreby oboch mestských častí i možnosti mestskej polície. Hliadky však budú pracovisko využívať nepretržite, teda aj mimo otváracích hodín, keď budú napríklad v teréne.



Stanicu budú využívať predovšetkým policajti z Útvaru zásahovej jednotky a kynológie, ktorí majú skúsenosti s prácou s ľuďmi s drogovou závislosťou alebo s ľuďmi bez domova. Spolu s nimi bude môcť verejnosť stretnúť aj ich kolegov z Okresného veliteľstva v Ružinove. Spolu so združeniami a terénnymi pracovníkmi bude i naďalej snahou pôsobiť aj preventívne, stanica má slúžiť aj ako zázemie pre štátnu políciu.



"Situácia v rámci tohto sídliska sa vďaka opatreniam viacerých aktérov – mesta, mestskej časti, neziskových organizácií či mestského terénneho tímu - postupne zlepšuje. Veríme, že nové pracovisko a stála prítomnosť mestskej polície tento trend ešte posilní," poznamenal primátor Bratislavy Matúš Vallo.



Nové pracovisko mestskej polície vzniklo v nebytovom priestore domu na Stavbárskej ulici, kde sa pôvodne nachádzalo pohostinstvo. Mesto ho vlani, po odsúhlasení mestských poslancov, odkúpilo a komplexne zrekonštruovalo.



Od roku 2019 otvorilo hlavné mesto policajnú stanicu na Obchodnej ulici, kde sídli Útvar Zásahovej jednotky a kynológie. Vysunuté pracoviská otvorila mestská polícia aj v Rači v Nemeckom kultúrnom dome, vo Vajnoroch na Ochotníckej ulici a v Rusovciach na Balkánskej ulici. Ešte v tomto roku by malo vzniknúť podobné vysunuté pracovisko aj v Devínskej Novej Vsi.