V oblasti Dobrá na Domaši v Kvakovciach našlo útočisko 600 utečencov

Kvakovce 10. marca (TASR) – Približne 600 vojnových utečencov našlo od vypuknutia konfliktu na Ukrajine dočasné útočisko v rekreačnej oblasti Dobrá na Domaši. Ako pre TASR priblížil starosta obce Kvakovce Radovan Kapraľ, drvivú väčšinu ubytovali na troch veľkokapacitných chatách, v ubytovni a v hoteli, dlhodobejšie zázemie utekajúcim tiež poskytlo asi 12 majiteľov rekreačných chát.



"Väčšinou sú to ľudia, ktorí majú medzi chatármi svojich známych, ktorí im poskytli ubytovanie," ozrejmil s tým, že vo všetkých 12 prípadoch ide o matky s deťmi. Obec im obstaráva potrebné oblečenie, hygienické potreby či stravu. Zabezpečiť prevoz na registráciu do systémov polície do Humenného už vo štvrtok nebolo potrebné, Kapraľ ocenil možnosť elektronickej registrácie fungujúcej od štvrtkového rána. Ženy sa podľa jeho ďalších slov venujú "bežným domácim prácam", varia, upratujú, starajú sa o deti.



Aj ubytovanie utečencov v chatách je podľa starostu dočasné. "Jednej rodine sme už našli rodinný dom v Prešove, druhú presťahujeme do bytu, postupne sa presúvajú," priblížil s tým, že dvom ženám, farmaceutkám, okrem bytu našli už aj prácu.