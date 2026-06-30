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Na Kráľovej holi udrel blesk do troch turistiek: Skončili v nemocnici

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Turistkám pri zostupe k horskej chate pod Kráľovou hoľou pomohol robotník, ktorý tam pracuje na prestavbe cesty a odviezol ich.

Autor TASR
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Brezno 30. júna (TASR) - Horská záchranná služba (HZS) v Nízkych Tatrách pomáhala v utorok popoludní trom českým turistkám, ktoré mal v oblasti Kráľovej hole zasiahnuť blesk. Informovala o tom HZS na sociálnej sieti.

„Nachádzali sa na červenom TZCH vo výške približne 1750 metrov nad morom. Trojica sa najprv chcela s Operačným strediskom tiesňového volania HZS iba poradiť, kam majú zísť, aby sa ukryli pred búrkou a o pomoc nežiadali. Po krátkom čase však kontaktovali HZS opäť s tým, že jedna z nich pociťuje nevoľnosť, silné pálenie a brnenie hornej končatiny,“ uviedla HZS.

Turistkám pri zostupe k horskej chate pod Kráľovou hoľou pomohol robotník, ktorý tam pracuje na prestavbe cesty a odviezol ich. V oblasti hrozila ďalšia búrková činnosť.

Horskí záchranári po príchode na chatu ženu s ťažkosťami vyšetrili a následne turistky transportovali terénnym vozidlom do Nemocnice s poliklinikou v Brezne, kde podstúpili ďalšie vyšetrenia.
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