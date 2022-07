V oblasti Veľkého Krtíša je repka pozbieraná už viac ako z polovice

Veľký Krtíš 16. júla (TASR) – V súčasnosti je v oblasti Veľkého Krtíša repka pozbieraná už viac ako z polovice osiatej výmery v tomto regióne. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.



Pripomenula, že hustosiate obilniny sú v sýpkach už z tretiny zasiatej výmery v tejto oblasti. Ako dodala, vo Veľkokrtíšskom okrese sa žatevné práce začali v 26. týždni. "Obilie začalo predčasne dozrievať, aj preto bolo nutné ho čím skôr začať zbierať," spomenula s tým, že v tejto oblasti vyšli kombajny do polí najskôr v južne položených oblastiach.



Hovorkyňa podotkla, že výnosy sú podľa lokalít rôzne, pod čo sa podpísali výrazné horúce počasie a sucho. "Podľa toho, ako úroda dozrieva, postupne sa zberá pšenica, jačmeň a repka. Aj napriek tomu, že sa podstatne schladilo, sucho je vysoko neúnosné," zhodnotila. Konštatovala tiež, že tomu pomáha aj silný vietor, ktorý vysuší pôdu ešte viac. "Je predpoklad, že sa to odrazí aj na úrodách slnečnice a kukurice," ukončila.