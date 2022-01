V obnove šindľovej strechy na Kostole sv. Egídia chcú pokračovať

Poprad 18. januára (TASR) – S obnovou šindľovej strechy na Kostole sv. Egídia v Poprade chcú pokračovať aj v tomto roku. Vlani sa vďaka dotácii z fondov Ministerstva kultúry SR podarilo vymeniť šindeľ na lodi kostola a na južnom vstupe. „Ostalo nám ešte presbytérium, sakristia a malá strieška nad vstupom do veže kostola,“ priblížil miestny aktivista Rastislav Ovšonka, ktorý pred takmer dvoma rokmi prišiel s myšlienkou sprístupniť kostol verejnosti.



Zároveň dodal, že ak by s obnovou vlani nezačali, tak do dvoch - troch rokov by strecha začala zatekať. V spolupráci s kaplánom Marekom Suchanovským tak pripravili projekt na výmenu šindľa. „Pôvodne sme žiadali dotáciu z rezortu kultúry v rámci programu Obnovme si svoj dom vo výške 72.000 eur, dostali sme 40.000 eur. Medzitým však šla hore cena stavebného materiálu, takže celkový rozpočet sa zvýšil na 80.000 eur,“ priblížil Ovšonka. Verí, že budú so žiadosťou o dotáciu úspešní aj v tomto roku a strechu sa tak podarí kompletne obnoviť.



Okrem výmeny samotného šindľa je na kultúrnej pamiatke postavenej v druhej polovici 13. storočia potrebné doplniť medené oplechovanie, dažďové zvody a tiež odkanalizovať striešky nad hlavným vchodom a vchodom do veže. „Tam sú tri dažďové zvody a voda z nich steká priamo na trávnik a to spôsobuje problémy s vlhkosťou v kostole,“ objasnil Ovšonka.



Zároveň tiež plánujú pokračovať v budovaní galérie, ktorú v podkroví sprístupnili na jeseň. Pri vstupe do priestoru chcú osadiť pôvodné kovové dvere, ktoré objavovali pri vypratávaní. „Hore vo veži by sme chceli vyčistiť strop a vymeniť dlážku v izbe strážnika, ktorá je už dosť zničená. Do budúcna si vieme prestaviť zariadiť ju aj nábytkom, aby to vyzeralo podobne ako v minulosti,“ doplnil Ovšonka. Keď sa podarí dokončiť strechu, na rad príde fasáda kostola, chodníky v jeho okolí a aj oporný múr, ktorý je vo veľmi zlom stave. "Po tých 50 rokoch, odkedy bol kostol naposledy rekonštruovaný, si už zaslúži vážnejší zásah," skonštatoval Ovšonka. Peniaze na postupnú obnovu a sprístupňovanie kostola sa budú snažiť získať z viacerých zdrojov.