V obnovenej storočnej drevenici zriadili Čirčansku chyžu

Čirč 22. decembra (TASR) – V obnovenej storočnej drevenici v obci Čirč v okrese Stará Ľubovňa posvätili v pondelok (21. 12.) novú pamätnú izbu - Čirčansku chyžu. Informoval o tom starosta Michal Didik s tým, že pre verejnosť ju sprístupnia až začiatkom roka 2021.



S myšlienkou opraviť chátrajúcu drevenicu prišli obyvatelia obce, ktorí ju chceli zachrániť. Obec začala s jej obnovou na jar tohto roka. Ako priblížil starosta, projekt Obnova historickej drevenice Čirč 138 bol financovaný vo výške 69.908,90 eura cez Európsky fond regionálneho rozvoja, v rámci mikro projektu Muszyna – Čirč, zachráňme pred zabudnutím kultúru našich predkov. Rekonštrukciu realizovala obecná firma Solisko Čirč. Keďže ide o historickú drevenicu, práce museli realizovať v súlade so stanoviskom Pamiatkového úradu Prešov.



Myšlienka zriadiť v historickej drevenici Čirčansku chyžu skrsla v hlave miestnej zberateľky krojov Anny Gernátovej. Prvé predmety získala do súkromnej zbierky už pred piatimi rokmi a postupne prichádzali ďalšie. Ku krojom časom pribudli ľanové obrusy, obliečky, háčkované dečky, dobový nábytok. „Už som to nemala kde odkladať, preto som si vytvorila zoznam zbierkových predmetov, ktoré sú dedinčania ochotní darovať. Koncom jesene, keď bola rekonštrukcia drevenica hotová, sme darované zbierkové predmety spolu s pracovníkmi obecného úradu previezli do pamätnej izby a začali inštalovať,“ vysvetlila Gernátová.



V jednej z troch miestností Čirčanskej chyže prezentujú remeslá kedysi typické pre obec, napríklad spracovanie ľanu. Vzácnym zberateľským kúskom sú podľa Gernátovej staré tkáčske krosná z roku 1940, ktoré postavil miestny tesár Ján Gajdoš – Amerikán. V prednej miestnosti sú odprezentované pôvodné svadobné čirčanske kroje, ako i spôsob života gazdovskej rodiny. Zaujímavosťou je aj pôvodná maľovaná truhlica nazývaná vada, ktorú každá nevesta dostala od rodiny spolu s výbavou. V strednej miestnosti je kuchyňa a pracovná časť, ďalšie zbierkové predmety sú umiestnené v hospodárskej budove vedľa drevenice.



„Každý jeden zbierkový predmet má vlastný príbeh a budúcim generáciám ako i návštevníkom obce bude Čirčanska chyža pripomínať naše rusínske zvyky a tradície, ale i život našich predkov,“ dodal starosta.