V obnovenom Parku Ľ. Štúra vo Zvolene pribudnú pevné lavičky

Zvolen 19. novembra (TASR) – Mesto Zvolen chce v týchto dňoch osadiť niekoľko pevných lavičiek vo vynovenom Parku Ľudovíta Štúra, zvyšné plánuje umiestniť až na jar. Pre TASR to uviedol Branislav Mikšík z tlačového oddelenia mesta.



Tretia etapa rekonštrukcie Námestia SNP, v rámci ktorej vynovili aj park, vstúpila do finále. Výsledkom rekonštrukcie priestoru pre ľudí sú nielen nové chodníky. Pri buste Jozefa Cígera Hronského obnovili aj historickú studňu, na ktorej pribudne mreža. „V parku bude aj jedna fontánka s pitnou vodou,“ dodal s tým, že sa už začalo preberacie konanie stavby, ktoré by malo byť ukončené do konca novembra. Napriek tomu sa však už Zvolenčania a aj návštevníci mesta môžu po novom parku prechádzať. „Rozhodli sme sa dať oplotenie preč už teraz. Dodržali sme pritom všetky bezpečnostné zásady,“ zhrnula Soňa Chrastinová z odboru výstavby, životného prostredia a dopravy Mestského úradu vo Zvolene.



Park aj priestor okolo neho dostali po rekonštrukcii novú podobu. Okrem chodníkov pribudla nová zeleň, vybudovali tiež nové osvetlenie a zavlažovací systém. Osvetlené sú aj busty osobností a v parku sú tiež koše na triedený odpad.



Súčasťou sú tiež spomienkové dlaždice pre uznávané osobnosti mesta pred Divadlom Jozefa Gregora Tajovského (DJGT). Podľa Mikšíka je cieľom projektu prezentácia osobností mesta Zvolen, ktorých život, vynikajúci profesionálny výkon a cieľavedomá činnosť významne prispeli alebo prispievajú k obohateniu života spoločnosti. Pred divadlom už sú prvé štyri dlaždice.



Jednu má herec Andrej Mojžiš, ktorý ostal celý profesionálny život verný DJGT vo Zvolene. Členom zvolenského divadelného súboru sa stal v roku 1953. Ďalšie patria rodákom zo Zvolena, hercovi a divadelnému pedagógovi Jurajovi Slezáčkovi a hercovi Milanovi Lasicovi. Spomienkovú dlaždicu má už aj futbalový tréner Václav Ježek, ktorý doviedol Československo k titulu majstra Európy.



S rekonštrukciou Parku Ľudovíta Štúra začalo mesto vo februári tohto roka a financovalo ju zo svojho rozpočtu. „Elektronickou aukciou na dodávateľa stavby vyšla zo súťaže cena 1,65 milióna eur. Do elektronickej aukcie sa zapojilo šesť spoločností, z ktorých víťazom bola zvolenská firma Idea Invest,“ dodal Mikšík.