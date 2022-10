V obvodoch okresu Zvolen sa volí v 169 okrskoch

Zvolen 29. októbra (TASR) – Spojené voľby do orgánov mestských a obecných samospráv a do vyšších územných celkov sa začali o 7.00 h vo všetkých 169 okrskoch obvodov Zvolen, Detva a Krupina, spadajúcich pod okres Zvolen. Pre TASR zo uviedla vedúca organizačnej skupiny pre voľby Okresného úradu vo Zvolene Alena Filová.



"V okrsku Lešť volia vojaci iba kandidátov do samosprávneho kraja podobne ako v obci Michalková v okrese Zvolen, kde sa komunálne voľby pre nezáujem občanov kandidovať na posty starostu a poslancov nekonajú," informovala.



Špeciálny spôsob hlasovania určený pre osoby s ochorením COVID-19 si v týchto troch obvodoch v stanovenej lehote nahlásilo 42 voličov. S urnou určenou na tento spôsob hlasovania pôjdu za nimi členovia volebných tímov zo siedmich okrskov na to určených.