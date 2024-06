V obvodoch Zvolen a Žiar nad Hronom sa začali eurovoľby bez problémov

Zvolen 8. júna (TASR) - Vo volebných obvodoch Zvolen a Žiar nad Hronom otvorili v sobotu ráno všetky volebné miestnosti bez akýchkoľvek komplikácií. Pre TASR to potvrdili jednotlivé okresné volebné komisie (OVK).



Podpredsedníčka zvolenskej OVK Zuzana Žibritovská zhrnula, že okresy Zvolen, Detva a Krupina majú spolu 162 okrskov.



Volebný obvod Žiar nad Hronom zastrešuje okresy Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica a spolu majú 113 okrskov. Zapisovateľka OVK v Žiari nad Hronom Helena Najšlová povedala, že všetky volebné miestnosti otvorili v sobotu včas. Žiar nad Hronom má 54 okrskov, Žarnovica 35 a Banská Štiavnica 24.



Špeciálny spôsob hlasovania určený pre osoby s ochorením podľa nej komisii nehlásili. Na starosti to má mestská volebná komisia, ktorá zvykne chodiť do domovov dôchodcov či do nemocnice. Túto požiadavku si mohli vybavovať aj vopred. S urnou určenou na tento spôsob hlasovania pôjdu za nimi členovia volebných tímov, ktoré sú na to určené.



Na Slovensku sú v v poradí piate voľby do Európskeho parlamentu po vstupe SR do Európskej únie. Voliči rozhodnú o 15 poslancoch, ktorí budú zastupovať Slovenskú republiku v EP najbližších päť rokov. Miestnosti sú otvorené do 22.00 h.