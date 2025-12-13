< sekcia Regióny
V obytných zónach budú do 28. februára loviť diviačiu zver
Autor TASR
Nové Mesto nad Váhom 13. decembra (TASR) - V reakcii na narastajúci výskyt diviačej zveri v zastavaných a obytných častiach Nového Mesta nad Váhom vydal pozemkový a lesný odbor okresného úradu rozhodnutie o vykonaní mimoriadneho lovu diviačej zveri na nepoľovných plochách v intraviláne mesta. Informovala o tom radnica na svojej webovej stránke.
Opatrenie platí pre celé zastavané územie mesta Nové Mesto nad Váhom až do 28. februára 2026. Poľovačky budú prebiehať počas vybraných víkendov v čase od 8.00 do 12.00 h. Počas vianočných a novoročných sviatkov sa lov vykonávať nebude. Výkonom lovu bola poverená Poľovnícka spoločnosť Preliačina, užívateľ poľovného revíru Nové Mesto nad Váhom.
Lov bude vykonávaný za prísnych bezpečnostných podmienok vzhľadom na blízkosť obydlí a pohyb osôb. Poľovníci budú povinní vždy informovať mestskú políciu o výkone lovu. O presných termínoch a územiach bude mesto včas informovať prostredníctvom svojich oficiálnych informačných kanálov.
„Primárnym cieľom mimoriadnych opatrení je znížiť populáciu diviačej zveri v intraviláne mesta a minimalizovať riziko stretov so zverou. V posledných mesiacoch sa výskyt diviakov v obytných lokalitách výrazne zvýšil. Zver sa pohybuje medzi rodinnými domami, na sídliskách, v záhradách i v okolí škôl, čo predstavuje bezpečnostné riziko pre obyvateľov a značné škody,“ pripomenulo mesto.
