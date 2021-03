V Banskobystrickom kraji dostalo vakcínu viac ako 14 500 ľudí

Banská Bystrica 25. marca (TASR) – V očkovacích centrách Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) bolo proti ochoreniu COVID-19 od 20. februára do 21. marca zaočkovaných 14.513 ľudí. BBSK o tom vo štvrtok informoval na sociálnej sieti.



V BBSK sa aktuálne očkuje v štyroch krajských očkovacích centrách a to v Banskej Bystrici, Brezne, Lučenci a vo Zvolene. „Po Veľkej noci, v prípade dostatku vakcín, pribudnú očkovacie centrá v Rimavskej Sobote, Žiari nad Hronom, Revúcej a vo Veľkom Krtíši,“ uviedol BBSK.



V rámci krajských očkovacích centier sú očkovaní ľudia do 70 rokov a to vakcínou od spoločnosti AstraZeneca. BBSK súčasne vyzýva obyvateľov kraja na prihlásenie sa do zoznamu náhradníkov na očkovanie prostredníctvom webstránky www.bbsk.nahradnici.sk, jednotlivé očkovacie centrá náhradníkov povolávajú v prípade uvoľnenia termínov.