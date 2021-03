V košickom očkovacom centre začnú očkovať aj vakcínou od Moderny

Košice 31. marca (TASR) – Vo veľkokapacitnom očkovacom centre Košického samosprávneho kraja (KSK) na Ostrovského ulici v Košiciach budú po Veľkej noci očkovať aj vakcínou od Moderny. Na tlačovej konferencii o tom informoval predseda KSK Rastislav Trnka s tým, že toto centrum je otvorené aj v stredu a vo štvrtok (1. 4.) pred sviatkami.



Očkovanie uvedenou vakcínou podľa jeho slov museli preložiť na budúci týždeň, hoci ich už mali na sklade. Ako povedal, keďže štátny registračný systém nefunguje, ako má, a nie je flexibilný, ako by potrebovali, neprihlásil sa dostatočný počet záujemcov. Očkovacie centrum KSK bude po veľkonočných sviatkoch v prevádzke od stredy 7. apríla. Vakcínou od spoločnosti Moderna sa v ňom bude očkovať prvýkrát. „Tieto vakcíny sa, rovnako ako AstraZeneca alebo Pfizer, podávajú v dvoch dávkach. Aktuálne sú určené pre ľudí nad 60 rokov. Obsahujú molekuly mRNA, vďaka ktorým sa telo dokáže pripraviť na to, aby sa samo bránilo proti ochoreniu COVID-19. U osôb, ktorým bola podaná táto vakcína, sa preukázalo, že 94,1 percenta z nich sa nenakazilo novým koronavírusom vôbec, u zvyšných bol priebeh ochorenia veľmi mierny. Z tohto dôvodu je táto vakcína bezpečná a odporúčame ju očkovať najmä ľuďom vo vyššom veku,“ povedal lekár KSK René Hako. KSK vyzýva ľudí nad 60 rokov, ktorí majú záujem o očkovanie vakcínou od Moderny, aby sa prihlasovali cez webovú stránku korona.gov.sk.



Zdravotníci v očkovacom centre KSK očkujú zatiaľ vakcínou AstraZeneca, za mesiac od jeho otvorenia dostalo vakcínu od tejto spoločnosti 30.531 ľudí, pričom za dva dni by mali zaočkovať ďalších 4000. Očkovacie centrum bolo doposiaľ v prevádzke 19 dní. „Veľkokapacitné očkovacie centrá, ktoré prevádzkujú samosprávne kraje, k dnešnému dňu zaočkovali 134.311 ľudí, pričom v našom kraji ich bolo najviac, a to 23 percent. Chod očkovacieho centra zabezpečovalo približne 30 dobrovoľníkov, 60 zdravotníkov a 30 zamestnancov Úradu KSK. Doposiaľ bolo použitých približne 700 ochranných oblekov, očkovacie centrum bolo v prevádzke 152 hodín,“ spresnil Trnka. Takmer 85 percent ľudí, ktorí prišli na očkovanie do tohto očkovacieho centra, má trvalý pobyt v Košickom kraji, ďalších 12 percent bolo z Prešovského kraja a zvyšní prišli z ostatných šiestich krajov.



Aktuálne je v prevádzke osem očkovacích a 11 registračných kójí. Pretože kraj zvyšuje kapacity nad 2000 očkovaní denne, upravuje aj riadenie dopravy na Ostrovského ulici. Po Veľkej noci by mala byť táto ulica zjednosmernená.