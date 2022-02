V Očovej plánujú vybudovať malú kompostáreň na rozložiteľný odpad

Očová 10. februára (TASR) – Obec Očová vo Zvolenskom okrese si plánuje vybudovať malú kompostáreň, zvýšiť ňou chce úroveň zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu. Pre TASR to potvrdil očovský starosta Ján Senko.



Ako dodal, projektom chcú dosiahnuť zvýšenie kapacity pre zhodnocovanie odpadov a celkové zefektívnenie spôsobu kompostovania v obci. „V rámci neho budú aj stavebné práce, vybudovanie kompostárne, s ktorými by mal dodávateľ začať v priebehu niekoľkých týždňov,“ spomenul s tým, že schválené boli aj finančné prostriedky na dodávku kontajnerov na biologický odpad. To však bude nasledovať po dodaní techniky a ukončení výstavby priestoru na odpad.



Podľa starostu žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) na projekt s názvom Výstavba malej kompostárne v obci Očová bola podaná koncom roka 2018 na Ministerstvo životného prostredia SR. Týkalo sa to operačného programu Kvalita životného prostredia. Žiadosť odsúhlasili, zmluva o poskytnutí nenávratného príspevku však bola podpísaná až v septembri minulého roka.



Senko tiež pripomenul, že NFP schválili vo výške 335.327 eur. Spoluúčasť obce je vo výške 352.976 eur. „Po nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP sme vyzvali dodávateľa na dodanie techniky. Na základe jeho vyjadrenia, technika vysúťažená pred tromi rokmi sa už nevyrába a nevie ju dodať na základe uzatvorenej zmluvy,“ zdôraznil a doplnil, že sa tak s dodávateľom dohodli na ukončení zmluvy. „Na základe odsúhlasenia riadiaceho orgánu sme vyhlásili nové verejné obstarávanie na dodanie techniky. Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške 183.581 eur,“ ukončil starosta.