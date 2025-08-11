< sekcia Regióny
V Očovej si 6. septembra budú nového starostu vyberať zo štyroch ľudí
Okrem Očovej sa budú doplňujúce voľby konať aj v ďalších obciach.
Autor TASR
Očová 11. augusta (TASR) - Obyvatelia podpolianskej obce Očová vo Zvolenskom okrese si budú 6. septembra nového starostu vyberať zo štyroch ľudí. Bude to v rámci doplňujúcich komunálnych volieb, ktoré vyhlásil predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD). Zoznam zaregistrovaných očovských kandidátov je zverejnený na webe obce.
Patria medzi nich Jaroslav Dominik, Miroslava Ostrihoň Rajčoková, Peter Sámeľ a Lenka Stančíková. Doručiť kandidátne listiny museli najneskôr do 8. júla. Očová je bez oficiálneho starostu od marca po tom, ako bývalého starostu Rudolfa Huliaka vymenovali za nového ministra cestovného ruchu a športu. Jeho mandát starostu tak zanikol. Keďže sú to dve nezlučiteľné funkcie, na jeho miesto v komunálnej politike nastúpil na jar zástupca starostu Peter Sámeľ.
Okrem Očovej sa budú doplňujúce voľby konať aj v ďalších obciach. Rozhodnutie o vyhlásení volieb je zverejnené na webe parlamentu. Starostu si budú občania voliť v bratislavskej mestskej časti Petržalka, ako aj v obciach Unín, Dlhá, Čeľadice, Rišňovce, Lenartovce, Dolné Mladonice a Veľký Folkmar, Hronské Kosihy, Liptovská Anna a Rabča. Starostu aj poslanca budú voliť v obci Belá. V ďalších mestách budú prvú septembrovú sobotu voľby poslancov.
Doplňujúce komunálne voľby budú začiatkom septembra v 33 samosprávach. Vyhlasujú ich v prípade, ak sa v niektorej obci nekonali alebo sa z rôznych dôvodov musia opakovať. Takisto vtedy, ak sa starosta či poslanec vzdal a jeho mandát zanikol bez náhradníka. Zákon takisto stanovuje, že voľby sa zopakujú, ak boli vyhlásené za neplatné.
