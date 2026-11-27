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V Očovej vyhlásili víťazov ocenenia Tvár a duša dediny 2026
Daniela Piscová z múzea v Krakovanoch (okres Piešťany) TASR povedala, že múzeum majú už 21 rokov.
Autor TASR
Očová 27. novembra (TASR) - Etnografické múzeum v Krakovanoch i edičná monografia tradičnej ľudovej kultúry Hrušova sú dva najvýnimočnejšie projekty ocenenia Tvár a duša dediny 2026. V piatok ich v Očovej ocenil Spolok pre obnovu dediny, ktorý zároveň predstavil všetky prihlásené a zapojené projekty.
Daniela Piscová z múzea v Krakovanoch (okres Piešťany) TASR povedala, že múzeum majú už 21 rokov. Zhromažďujú, reštaurujú, vystavujú a zároveň sú domovom občianskeho združenia, ktoré sa venuje paličkovanej čipke. Etnografické múzeum v piatok ocenili za jedinečný počin vytvorenia aktivít s medzinárodným presahom, ktoré prepájajú tradičné múzeum so živým folklórom. Uznanie získalo aj za vzdelávanie v záujme záchrany paličkovanej čipky a krojov.
Edičná monografia tradičnej ľudovej kultúry Hrušova (okres Veľký Krtíš) má cenu za komplexné a rozsiahle dielo o tradičných hodnotách lazníckej dediny. A to v podobe dvanástich publikácií, zostavených vlastnými odborníkmi na základe dlhoročného výskumu. Spoluautorka kníh Anna Brlošová z Hrušova uviedla, že každá kniha sa venuje inej téme. Sú to napríklad hrušovské rodiny, tradičné staviteľstvo, roľníctvo, zborník ľudových piesní i hudobné a tanečné tradície Hrušova. Pre záujemcov sú k dispozícii v obecnom úrade. Starostka obce Mária Augustínová doplnila, že je to 12-ročná práca autorov. Prvé publikácie mali okolo sto strán, posledná má vyše štyristo.
Predseda Spolku pre obnovu dediny Pavel Bendík informoval, že ocenili prácu samospráv, občianskych združení aj jednotlivcov. Tento ročník bol podľa neho výnimočný tým, že mali veľa návrhov z občianskeho sektora. „Takmer polovica projektov nebola len z obcí, ale aj od jednotlivcov a občianskych združení,“ podotkol.
Cieľom vyhlásenej výzvy s podtitulom Bežné a pritom jedinečné bolo zviditeľniť projekty, ktoré pristupujú k obnove dedinského prostredia. Do výzvy sa ich od samospráv a občianskych združení prihlásilo celkovo 20. Spolok zdôrazňuje, že všetky nominácie prešli odborným posúdením v teréne, na základe ktorého ich vyhodnotili ako inšpiratívne a hodné zápisu do zoznamu príkladov dobrej praxe.
Daniela Piscová z múzea v Krakovanoch (okres Piešťany) TASR povedala, že múzeum majú už 21 rokov. Zhromažďujú, reštaurujú, vystavujú a zároveň sú domovom občianskeho združenia, ktoré sa venuje paličkovanej čipke. Etnografické múzeum v piatok ocenili za jedinečný počin vytvorenia aktivít s medzinárodným presahom, ktoré prepájajú tradičné múzeum so živým folklórom. Uznanie získalo aj za vzdelávanie v záujme záchrany paličkovanej čipky a krojov.
Edičná monografia tradičnej ľudovej kultúry Hrušova (okres Veľký Krtíš) má cenu za komplexné a rozsiahle dielo o tradičných hodnotách lazníckej dediny. A to v podobe dvanástich publikácií, zostavených vlastnými odborníkmi na základe dlhoročného výskumu. Spoluautorka kníh Anna Brlošová z Hrušova uviedla, že každá kniha sa venuje inej téme. Sú to napríklad hrušovské rodiny, tradičné staviteľstvo, roľníctvo, zborník ľudových piesní i hudobné a tanečné tradície Hrušova. Pre záujemcov sú k dispozícii v obecnom úrade. Starostka obce Mária Augustínová doplnila, že je to 12-ročná práca autorov. Prvé publikácie mali okolo sto strán, posledná má vyše štyristo.
Predseda Spolku pre obnovu dediny Pavel Bendík informoval, že ocenili prácu samospráv, občianskych združení aj jednotlivcov. Tento ročník bol podľa neho výnimočný tým, že mali veľa návrhov z občianskeho sektora. „Takmer polovica projektov nebola len z obcí, ale aj od jednotlivcov a občianskych združení,“ podotkol.
Cieľom vyhlásenej výzvy s podtitulom Bežné a pritom jedinečné bolo zviditeľniť projekty, ktoré pristupujú k obnove dedinského prostredia. Do výzvy sa ich od samospráv a občianskych združení prihlásilo celkovo 20. Spolok zdôrazňuje, že všetky nominácie prešli odborným posúdením v teréne, na základe ktorého ich vyhodnotili ako inšpiratívne a hodné zápisu do zoznamu príkladov dobrej praxe.