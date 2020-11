V odbornom ústave v Košiciach zomrelo 16 ľudí v súvislosti s COVID-19

Košice 20. novembra (TASR) – Celkovo 16 úmrtí pacientov Vysokošpecializovaného odborného ústavu geriatrického sv. Lukáša (VOÚG) v Košiciach v súvislosti s novým koronavírusom eviduje Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Pre TASR to za ÚDZS uviedla Erika Kováčiková.



Aktuálne v tejto nemocnici evidujú 11 pacientov a osem zamestnancov s ochorením COVID-19. Situácia sa podľa riaditeľa VOÚG Juraja Sýkoru v porovnaní s uplynulými týždňami podstatne zlepšila. Koncom októbra evidovali 40 prípadov pozitívne testovaných pacientov, a to na oddeleniach geriatrie a oddelení dlhodobo chorých (ODCH). V karanténe bolo v súvislosti s novým koronavírusom 31 zamestnancov. „Celá táto pandemická situácia výrazne negatívne ovplyvnila život v našej nemocnici. Vďaka reprofilizácii lôžok a rozdeleniu oddelení na Covid oddelenie - červenú zónu a Čisté oddelenia - biele zóny, nemocnica mohla pristúpiť k príjmu pacientov,“ uviedol.



Pacient musí mať pri príjme PCR test nie starší ako 48 hodín s negatívnym výsledkom. „Keď k nám nastúpi, putuje do filtra. Ide o vyčlenenú časť oddelenia a k takémuto pacientovi pristupujeme, akoby bol potenciálne pozitívny na koronavírus. Napriek tomu, že má negatívny test, absolvuje opakovane pri príjme ďalší, potvrdzujúci PCR test,“ pripomenul s tým, že pozorujú klinické príznaky a pokiaľ je pacient aj po následnom PCR v poriadku, umiestnia ho do bielej zóny.



Ak by bol výsledok pozitívny, pacient by podľa Sýkoru putoval na Covid oddelenie. Takýto prípad zatiaľ nezaznamenali.