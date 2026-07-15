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V oddychovej zóne Na Kaplnke vznikne pumptracková dráha

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Na snímke dráha pumptracku. Foto: TASR - Erika Ďurčová

Nová asfaltová pumptracková dráha bude mať dĺžku 157 metrov a zaberie spevnenú plochu s rozlohou 394 metrov štvorcových.

Autor TASR
Bytča 15. júla (TASR) - Koncom júna sa začali stavebné práce na výstavbe novej pumptrackovej dráhy, ktorá v oddychovej zóne Na Kaplnke v Bytči prinesie moderný priestor pre všetkých priaznivcov kolesových športov. Ako informovala hovorkyňa mesta Adriana Brziaková, investíciu za 135.000 eur financuje radnica z vlastných zdrojov, pričom dokončená by mala byť koncom augusta.

Nová asfaltová pumptracková dráha bude mať dĺžku 157 metrov a zaberie spevnenú plochu s rozlohou 394 metrov štvorcových. „Určená bude pre bicykle, kolobežky, skateboardy aj kolieskové korčule a bude navrhnutá ako bezbariérový športový areál s prístupovými chodníkmi, cyklostojanmi, odpadkovým košom a informačnou tabuľou s prevádzkovým poriadkom,“ priblížila Brziaková.

Pumptrack patrí medzi najrýchlejšie sa rozvíjajúce športové disciplíny a v posledných rokoch si získava čoraz väčšiu obľubu medzi deťmi, mládežou aj dospelými. Vďaka svojej univerzálnosti umožňuje športovať začiatočníkom aj skúseným jazdcom a podporuje rozvoj koordinácie, rovnováhy i pohybových schopností.

V lokalite Na Kaplnke postupne vytvárame priestor, ktorý ponúka kvalitné možnosti oddychu aj aktívneho trávenia voľného času pre všetky vekové kategórie. Pumptrack je moderný športový prvok, ktorý dnes nechýba v mnohých mestách a teší sa veľkému záujmu. Verím, že aj v Bytči si rýchlo nájde svojich priaznivcov a prispeje k tomu, aby deti, mládež i celé rodiny trávili viac času vonku a športovali,“ doplnil primátor Bytče Miroslav Minárčik.
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