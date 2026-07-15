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V oddychovej zóne Na Kaplnke vznikne pumptracková dráha
Nová asfaltová pumptracková dráha bude mať dĺžku 157 metrov a zaberie spevnenú plochu s rozlohou 394 metrov štvorcových.
Autor TASR
Bytča 15. júla (TASR) - Koncom júna sa začali stavebné práce na výstavbe novej pumptrackovej dráhy, ktorá v oddychovej zóne Na Kaplnke v Bytči prinesie moderný priestor pre všetkých priaznivcov kolesových športov. Ako informovala hovorkyňa mesta Adriana Brziaková, investíciu za 135.000 eur financuje radnica z vlastných zdrojov, pričom dokončená by mala byť koncom augusta.
Nová asfaltová pumptracková dráha bude mať dĺžku 157 metrov a zaberie spevnenú plochu s rozlohou 394 metrov štvorcových. „Určená bude pre bicykle, kolobežky, skateboardy aj kolieskové korčule a bude navrhnutá ako bezbariérový športový areál s prístupovými chodníkmi, cyklostojanmi, odpadkovým košom a informačnou tabuľou s prevádzkovým poriadkom,“ priblížila Brziaková.
Pumptrack patrí medzi najrýchlejšie sa rozvíjajúce športové disciplíny a v posledných rokoch si získava čoraz väčšiu obľubu medzi deťmi, mládežou aj dospelými. Vďaka svojej univerzálnosti umožňuje športovať začiatočníkom aj skúseným jazdcom a podporuje rozvoj koordinácie, rovnováhy i pohybových schopností.
„V lokalite Na Kaplnke postupne vytvárame priestor, ktorý ponúka kvalitné možnosti oddychu aj aktívneho trávenia voľného času pre všetky vekové kategórie. Pumptrack je moderný športový prvok, ktorý dnes nechýba v mnohých mestách a teší sa veľkému záujmu. Verím, že aj v Bytči si rýchlo nájde svojich priaznivcov a prispeje k tomu, aby deti, mládež i celé rodiny trávili viac času vonku a športovali,“ doplnil primátor Bytče Miroslav Minárčik.
Nová asfaltová pumptracková dráha bude mať dĺžku 157 metrov a zaberie spevnenú plochu s rozlohou 394 metrov štvorcových. „Určená bude pre bicykle, kolobežky, skateboardy aj kolieskové korčule a bude navrhnutá ako bezbariérový športový areál s prístupovými chodníkmi, cyklostojanmi, odpadkovým košom a informačnou tabuľou s prevádzkovým poriadkom,“ priblížila Brziaková.
Pumptrack patrí medzi najrýchlejšie sa rozvíjajúce športové disciplíny a v posledných rokoch si získava čoraz väčšiu obľubu medzi deťmi, mládežou aj dospelými. Vďaka svojej univerzálnosti umožňuje športovať začiatočníkom aj skúseným jazdcom a podporuje rozvoj koordinácie, rovnováhy i pohybových schopností.
„V lokalite Na Kaplnke postupne vytvárame priestor, ktorý ponúka kvalitné možnosti oddychu aj aktívneho trávenia voľného času pre všetky vekové kategórie. Pumptrack je moderný športový prvok, ktorý dnes nechýba v mnohých mestách a teší sa veľkému záujmu. Verím, že aj v Bytči si rýchlo nájde svojich priaznivcov a prispeje k tomu, aby deti, mládež i celé rodiny trávili viac času vonku a športovali,“ doplnil primátor Bytče Miroslav Minárčik.