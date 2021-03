AKCIA KUCHYŇA: NAKA v Okoči odhalila výrobňu drog

Okoč 24. marca (TASR) - Výrobňu omamných a psychotropných látok odhalili v rámci akcie Kuchyňa v obci Okoč pri Dunajskej Strede. Drogy smerovali zo Slovenska do Poľska. Na odhalení trestnej činnosti spolupracovali príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS), Národná kriminálna agentúra (NAKA) s poľskou partnerskou službou CBSP Wroclaw. Poľskí vyšetrovatelia aj vďaka slovenským orgánom zadržali dve osoby s poľským štátnym občianstvom. Informovala o tom hovorkyňa Finančnej správy (FS) SR Martina Rybanská.



"Dvaja Poliaci a minimálne jeden občan Slovenskej republiky mali v rodinnom dome vyrábať zatiaľ presne nezistené omamné a psychotropné látky, pravdepodobne amfetamín. Následne ich mali pašovať do Poľska," uviedla hovorkyňa.



Pri domovej prehliadke a prehliadke nebytových priestorov bolo odhalené laboratórium s vybavením, 258 kusov päťlitrových bandasiek toluénu, viac ako 600 litrov acetónu, viac ako 30 litrov kyseliny chlorovodíkovej a prekurzorov potrebných na výrobu novej psychoaktívnej látky NPL, známej ako dizajnérska droga. "Tiež bolo nájdených 32 kusov plastových vrecúšok s obsahom neznámej kryštalickej látky, viaceré papierové škatule s obsahom vrecúšok s neznámou kryštalickou látkou," informovala Rybanská.



Doplnila, že pri akcii boli zadržané dve osoby, ktoré museli po vykonaní procesných úkonov prepustiť, keďže nová dizajnérska droga nie je na Slovensku zatiaľ zaradená do zoznamu zakázaných látok. "Oboch Poliakov preto následne zadržala poľská partnerská služba vo Wroclawi. Spolupráca finančnej správy s CBSP Wroclaw pokračuje aj po realizácii akcie, keďže časť trestného stíhania bola odstúpená do Poľska," uviedla hovorkyňa.