V okolí Banskej Bystrice upravili pred víkendom aj bežkárske trate

Banská Bystrica 19. januára (TASR) - Počas tohto týždňa napadlo na horách v okolí Banskej Bystrice zhruba desať centimetrov nového snehu. Cez víkend sa má ochladiť, čo prospeje nielen bežkárskym tratiam, ale poteší aj deti, ktoré sa chcú sánkovať v areáli plážového kúpaliska v centre mesta.



Ako v piatok na sociálnej sieti informovala mestská organizácia Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES), najmä minulý víkend ukázal, že zasnežiť svah na bobovanie či sánkovanie bol dobrý nápad.



"Štvrtkový (18. 1.) dážď z technického snehu síce neubral, ale mokrý povrch začína spolu s ochladením tvrdnúť a svah bude čoraz rýchlejší. Aby sme podmienky pred slnečným víkendom vylepšili, počas noci spustíme na pár hodín technické zasnežovanie a svah pokryjeme čerstvým snehom," uviedla organizácia ZAaRES s tým, že areál je bezplatne prístupný denne v čase od 9.00 do 16.00 h.



Pripomenula tiež, že ľadová plocha na jazere je stále uzatvorená. Ešte pred štvrtkovým oteplením v ňom vyrezali dieru, ľad dosahoval hrúbku len asi osem centimetrov. Ak v priebehu nasledujúcich dní dosiahne potrebnú hrúbku, korčuľovanie spustia.



Pracovníci ZAaRES v piatok dopoludnia upravili Tajovskú zvážnicu po sklad dreva nad Chatou nad Tajovom, ktorá má veľmi dobré podmienky na bežkovanie. V túto noc opäť upravia trate Králiky - Chata nad Tajovom, Králiky - Kordícka zvážnica - Kordíky, Králiky - Skalka a Králiky - Hostinec. Na bežeckom štadióne na Králikoch nie sú v súčasnosti vhodné podmienky.



"Na tratiach medzi Šachtičkami a Donovalmi tiež v priebehu týždňa pribudlo asi desať centimetrov nového snehu. Ratrak Park Snow Donovaly trate po troch týždňoch upravil až po Šachtičky. No hlavne na okruhu okolo Jelenskej skaly to bolo trápenie, pod strojom často hrkotali skaly. Pred blížiacim sa víkendom boli upravené trate z Donovál po Krčahy," doplnila ZAaRES.