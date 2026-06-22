< sekcia Regióny
V okolí Banskej Štiavnice budú premávať posilnené autobusové spoje
Cieľom je efektívne prepojiť Banskú Štiavnicu s kľúčovými turistickými cieľmi v okolí a tiež vytvoriť viaceré nadväznosti na vlaky zo Zvolena.
Autor TASR
Banská Štiavnica 22. júna (TASR) - V okolí Banskej Štiavnice budú aj tento rok počas leta premávať posilnené autobusové spoje. Integrovaný dopravný systém Banskobystrického samosprávneho kraja (IDS BBSK) pridá od 4. júla do 30. augusta viac ako tridsať nových sezónnych spojov na tri smery, niektoré budú slúžiť aj ako prípoje k letným vlakom. TASR o tom informovala vedúca útvaru marketingu a komunikácie IDS BBSK Lenka Štepáneková.
Cieľom je efektívne prepojiť Banskú Štiavnicu s kľúčovými turistickými cieľmi v okolí a tiež vytvoriť viaceré nadväznosti na vlaky zo Zvolena. Návštevníkom tak počas sobôt, nedieľ a dní pracovného pokoja odpadnú starosti s preplnenými parkoviskami, úzkymi uličkami či dopravnými zápchami.
Najvyťaženejšia letná linka tradične spojí Počúvadlianske jazero, Štiavnické Bane a samotné centrum Banskej Štiavnice. V oboch smeroch bude premávať až šesťkrát denne počas každého víkendového dňa. Autobusy sú trasované tak, aby obslúžili kľúčové body záujmu, akými sú Piargská brána, Slovenské banské múzeum či tajchy na Štiavnických Baniach. Väčšina spojov na jazero Počúvadlo cez centrum Banskej Štiavnice zároveň priamo na železničnej stanici nadväzuje na vlaky Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK).
Rovnako komfortne sa cestujúci v priebehu celého dňa dostanú k tajchu v Banskom Studenci, pričom po ceste môžu navštíviť aj lesnícke Arborétum Kysihýbeľ. Víkendová doprava myslí aj na ďalšie vyhľadávané miesta. Do obce Svätý Anton k známemu kaštieľu smeruje cez víkendy až päť spojov denne v každom smere, pričom jazda z Banskej Štiavnice trvá len približne desať minút.
Štepáneková podotkla, že zavedenie sezónnych spojov nie je len pro-zákazníckym krokom, ale má aj výrazný ekologický rozmer - Banská Štiavnica patrí medzi najnavštevovanejšie turistické lokality na Slovensku, čo so sebou počas letných víkendov prináša extrémnu dopravnú záťaž. IDS BBSK preto prináša alternatívu, ktorá v sebe spája osobný komfort s ohľaduplnosťou voči prírode a historickému dedičstvu UNESCO.
Na letných víkendových spojoch platí bežná tarifa IDS BBSK, vrátane predplatných cestovných lístkov a všetkých zliav. Priamo v autobuse je možné platiť aj platobnou kartou, pre tých, ktorí plánujú využiť v priebehu dňa viac spojov regionálnej autobusovej dopravy je k dispozícii cenovo výhodný 24-hodinový sieťový lístok, ktorý je možné kúpiť priamo u vodiča.
Cieľom je efektívne prepojiť Banskú Štiavnicu s kľúčovými turistickými cieľmi v okolí a tiež vytvoriť viaceré nadväznosti na vlaky zo Zvolena. Návštevníkom tak počas sobôt, nedieľ a dní pracovného pokoja odpadnú starosti s preplnenými parkoviskami, úzkymi uličkami či dopravnými zápchami.
Najvyťaženejšia letná linka tradične spojí Počúvadlianske jazero, Štiavnické Bane a samotné centrum Banskej Štiavnice. V oboch smeroch bude premávať až šesťkrát denne počas každého víkendového dňa. Autobusy sú trasované tak, aby obslúžili kľúčové body záujmu, akými sú Piargská brána, Slovenské banské múzeum či tajchy na Štiavnických Baniach. Väčšina spojov na jazero Počúvadlo cez centrum Banskej Štiavnice zároveň priamo na železničnej stanici nadväzuje na vlaky Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK).
Rovnako komfortne sa cestujúci v priebehu celého dňa dostanú k tajchu v Banskom Studenci, pričom po ceste môžu navštíviť aj lesnícke Arborétum Kysihýbeľ. Víkendová doprava myslí aj na ďalšie vyhľadávané miesta. Do obce Svätý Anton k známemu kaštieľu smeruje cez víkendy až päť spojov denne v každom smere, pričom jazda z Banskej Štiavnice trvá len približne desať minút.
Štepáneková podotkla, že zavedenie sezónnych spojov nie je len pro-zákazníckym krokom, ale má aj výrazný ekologický rozmer - Banská Štiavnica patrí medzi najnavštevovanejšie turistické lokality na Slovensku, čo so sebou počas letných víkendov prináša extrémnu dopravnú záťaž. IDS BBSK preto prináša alternatívu, ktorá v sebe spája osobný komfort s ohľaduplnosťou voči prírode a historickému dedičstvu UNESCO.
Na letných víkendových spojoch platí bežná tarifa IDS BBSK, vrátane predplatných cestovných lístkov a všetkých zliav. Priamo v autobuse je možné platiť aj platobnou kartou, pre tých, ktorí plánujú využiť v priebehu dňa viac spojov regionálnej autobusovej dopravy je k dispozícii cenovo výhodný 24-hodinový sieťový lístok, ktorý je možné kúpiť priamo u vodiča.