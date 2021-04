Bratislava 28. apríla (TASR) - V okolí Bratislavy sa tvoria viaceré kolóny. V Rovinke, v smere do hlavného mesta SR, sa stala dopravná nehoda, Zelená vlna RTVS upozorňuje na zdržanie do 40 minút.



Vodiči sa zdržia do 30 minút aj na starej Seneckej ceste pri výjazde z Ivanky pri Dunaji v smere do Bratislavy. Dopravné aplikácie vykazujú zhustenú premávku pri vjazde do hlavného mesta SR aj na diaľnici D2.