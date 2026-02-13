< sekcia Regióny
V okolí Futbal Tatran Arény budú platiť dopravné obmedzenia
Platiť budú z dôvodu konania sa futbalového zápasu medzi FC Tatran Prešov a FC Košice v sobotu (14. 2.).
Autor TASR
Prešov 13. februára (TASR) - V okolí Futbal Tatran Arény v Prešove budú z dôvodu konania sa futbalového zápasu medzi FC Tatran Prešov a FC Košice v sobotu (14. 2.) platiť dopravné obmedzenia. Linka 29 bude premávať po obchádzkovej trase. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.
Ako uviedla, ulice Björnsonova a Čapajevova budú od 16.00 h do 21.00 h úplne uzavreté pre motorové vozidlá. Takisto nebude možné parkovanie v okolí štadióna. Fanúšikom mesto odporúča využiť presun mestskou hromadnou dopravou.
„Linka 39 bude premávať obojsmerne obchádzkovou trasou cez Clementisovu ulicu a neobslúži zastávky Mukačevská (obojsmerne), Jazdecká (obojsmerne), Futbal Tatran Aréna (smer Sídlisko III) a Sabinovská, futbal aréna (smer Hlavná). Na obchádzkovej trase linka 39 obslúži náhradné zastávky Poliklinika (obojsmerne), Clementisova (obojsmerne), Volgogradská (obojsmerne), Námestie Kráľovnej pokoja (obojsmerne), Vukov (obojsmerne),“ povedala Šitárová.
Organizátori informujú, že na zápase budú uplatnené prísne bezpečnostné opatrenia v zmysle zákona. Polícia SR a organizátori budú priebeh zápasu monitorovať kamerovým systémom. Posilnené budú aj hliadky mestskej polície.
„Prosíme všetkých športových fanúšikov, aby sa na futbalovom štadióne a v jeho okolí správali slušne a zodpovedne, nepoškodzovali ho ani ho neznečisťovali. Akékoľvek porušenie pravidiel organizátorov bude prísne sankcionované,“ dodala Šitárová.
Ako uviedla, ulice Björnsonova a Čapajevova budú od 16.00 h do 21.00 h úplne uzavreté pre motorové vozidlá. Takisto nebude možné parkovanie v okolí štadióna. Fanúšikom mesto odporúča využiť presun mestskou hromadnou dopravou.
„Linka 39 bude premávať obojsmerne obchádzkovou trasou cez Clementisovu ulicu a neobslúži zastávky Mukačevská (obojsmerne), Jazdecká (obojsmerne), Futbal Tatran Aréna (smer Sídlisko III) a Sabinovská, futbal aréna (smer Hlavná). Na obchádzkovej trase linka 39 obslúži náhradné zastávky Poliklinika (obojsmerne), Clementisova (obojsmerne), Volgogradská (obojsmerne), Námestie Kráľovnej pokoja (obojsmerne), Vukov (obojsmerne),“ povedala Šitárová.
Organizátori informujú, že na zápase budú uplatnené prísne bezpečnostné opatrenia v zmysle zákona. Polícia SR a organizátori budú priebeh zápasu monitorovať kamerovým systémom. Posilnené budú aj hliadky mestskej polície.
„Prosíme všetkých športových fanúšikov, aby sa na futbalovom štadióne a v jeho okolí správali slušne a zodpovedne, nepoškodzovali ho ani ho neznečisťovali. Akékoľvek porušenie pravidiel organizátorov bude prísne sankcionované,“ dodala Šitárová.