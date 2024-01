V okolí Hrebienka potrebovali pomoc záchranárov tri staršie turistky

Vysoké Tatry 31. januára (TASR) - V okolí Hrebienka vo Vysokých Tatrách potrebovali v stredu pomoc horských záchranárov tri turistky. Z Horskej záchrannej služby (HZS) informovali, že šlo o tri staršie ženy.



"V popoludňajších hodinách sme prijali žiadosť o pomoc pre 63-ročnú Slovenku, ktorá utrpela na Hrebienku pri páde poranenie hornej končatiny," uviedla HZS. Žena v sprievode svojho manžela nastúpila na pozemnú lanovku a presunula sa do údolnej stanice, kde ju horskí záchranári z oblastného strediska Vysoké Tatry vyšetrili a zranenú končatinu jej zafixovali. Pacientku následne transportovali k Domu HZS v Starom Smokovci, kde ju odovzdali privolanej posádke rýchlej zdravotnej pomoci.



Krátko po ukončení záchrannej akcie prišlo z Hrebienka ďalšie volanie na tiesňovú linku HZS. Pomoc potrebovala 59-ročná turistka po kolapse. Horskí záchranári ženu po príchode vyšetrili a transportovali do Starého Smokovca. Odtiaľ pokračovala na vlastnú žiadosť samostatne.



"Súbežne s predošlým volaním o pomoc sa na HZS obrátila 68-ročná turistka, schádzajúca po zelenom turistickom chodníku z Hrebienka. Žena bola natoľko vyčerpaná, že nedokázala samostatne zostúpiť," dodáva HZS. Privolaní horskí záchranári ju vyšetrili a transportovali do Starého Smokovca.