V okolí Jedľových Kostolian spozorovali vlky
Starosta požiadal verejnosť o zvýšenú opatrnosť pri pohybe v prírode.
Autor TASR
Jedľové Kostoľany 8. mája (TASR) - V blízkosti Jedľových Kostolian v okrese Zlaté Moravce boli spozorované dva vlky. Na sociálnej sieti o tom informovala obec.
Starosta Roman Vojtela požiadal verejnosť o zvýšenú opatrnosť pri pohybe v prírode. „Zároveň vás chcem poprosiť aj o väčší dohľad nad domácimi zvieratami. Vlk je prirodzene plaché zviera, ktoré sa človeku spravidla vyhýba,“ doplnil starosta.
