Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 8. máj 2026Meniny má Ingrida
< sekcia Regióny

V okolí Jedľových Kostolian spozorovali vlky

.
Na ilustračnej snímke vlk. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Starosta požiadal verejnosť o zvýšenú opatrnosť pri pohybe v prírode.

Autor TASR
Jedľové Kostoľany 8. mája (TASR) - V blízkosti Jedľových Kostolian v okrese Zlaté Moravce boli spozorované dva vlky. Na sociálnej sieti o tom informovala obec.

Starosta Roman Vojtela požiadal verejnosť o zvýšenú opatrnosť pri pohybe v prírode. „Zároveň vás chcem poprosiť aj o väčší dohľad nad domácimi zvieratami. Vlk je prirodzene plaché zviera, ktoré sa človeku spravidla vyhýba,“ doplnil starosta.
.

Neprehliadnite

Fico: SR do Dachau doručí tabuľu s údajmi o Slovákoch, ktorí tam boli

Návrh novely: NR SR by mohlo byť možné odvolať aj ľudovým hlasovaním

VIDEO: ZÁSAH NA BRATISLAVSKOM HRADE: Cudzinci sa pokúsili o krádež

HEGER: Zhoršenie ratingu ma neteší. Nepáči sa mi, ak ho vláda zľahčuje