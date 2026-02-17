< sekcia Regióny
V okolí Kamenného námestia v Bratislave vzniká projekt Arteria
Grafický komunitný plot stojí na mieste, kde má vzniknúť tzv. Námestie umelcov.
Autor TASR
Bratislava 17. februára (TASR) - V lokalite Kamenného námestia v Bratislave, v okolí bývalého hotela Kyjev, sa začínajú stavebné zmeny. Prvým krokom avizovanej transformácie územia je grafický komunitný plot Arteria. Má byť verejnou platformou na otázky, odpovede a predstavy verejnosti o tom, ako má nový verejný priestor vyzerať. Začína sa tak dialóg k vznikajúcemu rovnomennému projektu.
„Projekt Arteria má ambíciu stať sa živým srdcom mesta. Miestom, kde rytmus mestského života opäť nadobúda ľudský rozmer, kde dostáva priestor kultúra a stretávajú sa ľudia,“ skonštatovala Elisabeth Abraha zo spoločnosti Lordship, ktorá má dlhodobo v pláne obnovu hotela Kyjev, v súčasnosti národnej kultúrnej pamiatky, i revitalizáciu okolia.
Grafický komunitný plot stojí na mieste, kde má vzniknúť tzv. Námestie umelcov. Plot má byť dočasnou membránou medzi tým, čo tam bolo, a tým, čo vznikne, nemá byť „bariérou, ale rozhraním.“ Zhromažďuje odpovede na otázky, koho by chceli ľudia na danom mieste stretnúť, ako si predstavujú dokonalého suseda, akú „superschopnosť“ by malo mať dané miesto alebo aké zážitky by na ňom chceli zažiť. Na tvorbe odkazov sa podieľali lokálni umelci i bežní obyvatelia. Najmladšia respondentka mala dva roky.
Námestie umelcov má vzniknúť medzi ulicami Rajská a Cintorínska, priestor zrevitalizuje spoločnosť SK Centre (člen skupiny Lordship group). Priestor sa má zmeniť na mestské námestie slúžiace verejnosti, oddychu a kultúre. Na Cintorínskej ulici už prebieha rekonštrukcia bytových domov. Prvú fázu chcú dokončiť do konca roka, ďalšiu v priebehu budúceho roka. V pláne je aj „citlivá“ obnova budovy bývalého hotela Kyjev.
Kreatívny koncept Arterie vznikol z rešpektu k histórii a štruktúre územia - od pôvodnej mestskej zástavby cez modernistické zásahy 60. a 70. rokov minulého storočia po súčasný stav, ktorý mnohí vnímajú ako nedoriešený. Cieľom je, aby sa z dlhodobo zanedbaného priestoru stalo atraktívne miesto pre obyvateľov aj návštevníkov. Arteria sa má stať podľa developera novou mestskou tepnou, nie iba tranzitným územím. Ústredným motívom vizuálnej identity je písmeno A - monogram inšpirovaný racionalistickou architektúrou okolia.
