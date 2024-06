V okolí kostola v H. Opatovciach vyhlásili havarijnú situáciu

Žiar nad Hronom 27. júna (TASR) - Žiarska samospráva vyhlásila pre zosuv pôdy v okolí Kostola sv. Vavrinca v Horných Opatovciach havarijnú situáciu. Primátor Žiaru nad Hronom Peter Antal na sociálnej sieti informoval, že okolie kostola v najbližších dňoch oplotia a vstup za toto oplotenie bude zakázaný. Žiadať tiež budú vydať zákaz vjazdu všetkým vozidlám do tejto časti.



"Na základe správy, ktorú sme pred týždňom dostali z Geologického ústavu Dionýza Štúra, situácia so zosuvmi pôdy pod Kostolom sv. Vavrinca a v jeho okolí je veľmi vážna," uviedol Antal na sociálnej sieti.



Dodal, že geológovia zaradili aktivizovaný zosuv z hľadiska jeho spoločensko-ekonomickej závažnosť do kategórie R4, čo je veľmi vysoká významnosť. Preto podľa Antala zvolali krízový štáb. Zaoberali sa podľa neho aj vyhlásením mimoriadnej situácie, ktorú však mesto nevyhlási, nakoľko v danom území nie sú žiadne obytné objekty.



"Taktiež budeme iniciovať urýchlene hydrogeologický prieskum, aby bolo presne jasné, aké geologické zmeny a v akom rozsahu sa na danom území dejú a čo z toho pre nás vyplýva," dodal Antal.



Na hroziacu deštrukciu kostola pre zosuv pôdy upozornil pred časom portál aktuality.sk. O záchranu kostola sv. Vavrinca, ktorý pripomína, že na mieste sa kedysi rozprestierala zaniknutá obec Horné Opatovce, sa roky usiluje Občianske združenie (OZ) Horné Opatovce. Jeho predsedníčka Mária Kadlecová upozornila, že v poslednom období je kostol značne poškodený. Poukázala na opadávajúce kusy muriva, omietky, praskanie stien aj zvlnenie terénu. Problémom je podľa nej aj spodná voda.