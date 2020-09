V okolí križovatky na Molecovej dočasne zmenia organizáciu dopravy

Bratislava 27. septembra (TASR) - V rámci prác na rekonštrukcii Dúbravsko-Karloveskej električkovej radiály nastanú od pondelka (28. 9.) niektoré zmeny v dočasnom dopravnom značení v priestore križovatky Karloveská - Molecova. Informuje o tom Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy.



"Z dôvodu rekonštrukcie stropu kolektoru, ktorý bude čiastočne zasahovať do priestoru pod komunikáciou, bude dočasne uzatvorené pravé odbočenie na Molecovu z Karloveskej v smere zo Segnerovej," spresnila radnica na sociálnej sieti.



Vodiči budú môcť využiť otočenie pri Riviére späť na Karloveskú v smere do Dúbravky a následne odbočiť doľava na Molecovu. Výjazd z parkoviska pri supermarkete na Karloveskú ulicu v smere do Dúbravky bude možný iba prejazdom cez čerpaciu stanicu. Premávka bude usmernená dočasným dopravným značením.