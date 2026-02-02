< sekcia Regióny
V okolí Muránskej planiny pribudlo 16 infopanelov pre cykloturistov
Nové informačné panely v okolí Muránskej planiny návštevníkom poskytujú prehľadné mapy cyklotrás i odporúčané tematické okruhy.
Autor TASR
Banská Bystrica 2. februára (TASR) - V okolí Muránskej planiny pribudlo 16 nových informačných panelov pre cykloturistov a návštevníkov národného parku. Umiestnené boli v obciach na Horehroní i na Gemeri, panely sú prostredníctvom QR kódov prepojené aj s online obsahom. TASR o tom informovala Zuzana Jóbová z krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus.
Nové informačné panely v okolí Muránskej planiny návštevníkom poskytujú prehľadné mapy cyklotrás i odporúčané tematické okruhy. Obsahujú tiež zásady správania sa v chránenom území či informácie o vhodnosti trás podľa typu bicykla. Panely sú vyhotovené z prírodných materiálov tak, aby esteticky zapadali do prostredia obcí a krajiny národného parku.
„Nové informačné panely sú dôležitým krokom k tomu, aby sa návštevníci Muránskej planiny pohybovali bezpečne, zodpovedne a s rešpektom k prírode. Každý panel je obsahovo jedinečný a prispôsobený presnej lokalite, v ktorej sa nachádza. Návštevník si tak môže pozrieť tip na výlet priamo z miesta, kde stojí, alebo si trasu bezplatne stiahnuť do navigácie prostredníctvom QR kódu,“ priblížil koordinátor projektu Peter Krušinský.
Jednotlivé panely sú prostredníctvom QR kódov prepojené s digitálnym obsahom, návštevníkom poskytnú aktuálne informácie o trasách či rôzne odporúčania pre cykloturistov. Obsah je spravovaný a zverejnený na destinačných stránkach regiónov Gemer a Horehronie, ako aj na webovej stránke zahoramizadolami.sk. Návštevníci tu nájdu aj tipy na pešiu, cyklistickú či konskú turistiku a ďalšie aktivity realizované v území.
Prínos informačných panelov z pohľadu ochrany prírody víta aj Správa Národného parku Muránska planina. „Pre národný park je kľúčové, aby sa návštevníci pohybovali po území informovane a v súlade s pravidlami ochrany prírody. Informačné panely pomáhajú usmerňovať pohyb cykloturistov na vhodné trasy, čím sa znižuje tlak na citlivé biotopy a zároveň sa zvyšuje bezpečnosť návštevníkov,“ uviedla koordinátorka rozvoja prírodného cestovného ruchu Vladislava Košová.
Nové informačné panely boli umiestnené v obciach Bacúch, Polomka, Závadka nad Hronom, Heľpa, Pohorelá, Vaľkovňa, Šumiac, Telgárt, Muránska Huta, Muránska Zdychava, Muráň, Muránska Dlhá Lúka, Muránska Lehota, Tisovec, Pohronská Polhora a Michalová. Panely v okolí Muránskej planiny pribudli v rámci projektu zameraného na udržateľný rozvoj cykloturistiky v národnom parku, ktorý je financovaný z plánu obnovy. V rámci zámeru už bolo na území národného parku obnovené cykloturistické značenie na viac ako 500 kilometroch trás, pribudlo tiež 50 kilometrov nových cykloturistických trás.
