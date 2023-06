V okolí Očovej plánujú ochranári inštalovať fotopasce

Očová 5. júna (TASR) – V okolí obce Očová vo Zvolenskom okrese plánujú ochranári inštalovať štyri fotopasce pre sledovanie pohybu medveďa hnedého. TASR to povedal starosta a zároveň poľovník Rudolf Huliak s tým, že táto aktivita sa mu však nepozdáva a podľa jeho slov to nie je riešenie.



Ako dodal, aktivity ochranárov tak ďalej pokračujú v pozorovaní, monitoringu a vypracovávaní projektov. "Znovu je to len nákup fotopascí. A naďalej si tak množíme problémy. Destabilizujeme rovnováhu v prírode, likvidujeme biotop živočícha jedného za druhým," objasnil.



Konštatoval, že fotopasce sú len vykázanie činnosti ochranárov, pre ľudí to dostatočné nie je. "Problém s výskytom šelmy medzi obydliami to nerieši," tvrdí starosta. Spresnil, že monitoring robil s ďalšími poľovníkmi vlani v septembri v celom Podpoľaní. Boli to oblasti Hrochoť, Očová, Kaľamárka a Detva. Medveďov bolo vtedy okolo 330. Na problém premnoženia medveďa poukazujú podľa neho od roku 2014, keď začal robiť problémy. "Za deväť rokov sme sa neposunuli nikde, len sa stretávame, rozprávame, čo treba urobiť," poznamenal s tým, že pod Poľanou je veľa takých ľudí, ktorí prestali pásť stáda oviec. Zdôraznil, že zmizli aj včelári. "Občania nechodia do prírody, pretože sa boja. Je to totálne obmedzenie vidieckeho života," hovorí.



Riešením je podľa jeho slov preklasifikovať populáciu z prísne chráneného živočícha, ktorému hrozí vyhynutie, na živočícha, ktorého populácia je v dostatočnom množstve. Vysvetlil, že je to poľovná zver a má byť tak aj obhospodarovaná.



Správa Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Poľana vo svojom stanovisku pre TASR uvádza, že fotopasce problém s medveďmi nevyriešia. "Monitorujú však výskyt šelmy na konkrétnych lokalitách. Je to zber údajov. Sledujú najmä miesta prechodov medveďa do intravilánu obce a jeho pohyb," zdôvodňuje. Zber dát je podľa nej nevyhnutný pre vytvorenie podkladov, ktoré budú slúžiť pre kompetentné úrady, aby situáciu riešili.



CHKO objasňuje, že niektoré z použitých fotopascí odosielajú obrazovou informáciou. Je tak možné ihneď vidieť prítomnosť šelmy a reagovať v reálnom čase. Podotýka, že okrem nich monitorujú oblasti s hláseným výskytom medveďa vo večerných a ranných hodinách aj ochranári. "V tomto prípade to však je preventívne opatrenie, aby upokojilo situáciu medzi ľuďmi. Táto forma však nie je dlhodobo udržateľná," uzatvára.