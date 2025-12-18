< sekcia Regióny
V okolí škôl v Seredi budú merať kvalitu ovzdušia
Primátor Serede Ondrej Kurbel a koordinátorka projektu LIFE IP Júlia Čaplová v tejto súvislosti podpísali memorandum o spolupráci.
Autor TASR
Trnava/Sereď 18. decembra (TASR) - V okolí škôl na Komenského ulici v Seredi sa bude merať kvalita ovzdušia prostredníctvom informatívneho merania oxidu dusičitého. Aj na základe týchto dát má vzniknúť dopravná štúdia s návrhom konkrétnych opatrení zameraných na upokojenie dopravy a bezpečnejší pohyb detí a chodcov. Informovala o tom vedúca kancelárie primátora mesta Zuzana Hrinková Siebenstichová.
Primátor Serede Ondrej Kurbel a koordinátorka projektu LIFE IP Júlia Čaplová v tejto súvislosti podpísali memorandum o spolupráci pri realizácii opatrení na zníženie znečistenia ovzdušia v meste Sereď. „Vytvorenie bezpečnej školskej zóny v okolí materskej a základnej školy na Komenského ulici považujeme za dôležitý krok smerom k ochrane zdravia detí a zlepšeniu dopravnej situácie,“ priblížil Kurbel.
Odborná spolupráca s Ministerstvom životného prostredia SR podľa neho umožní navrhnúť riešenia, ktoré prispejú k bezpečnejšiemu a zdravšiemu prostrediu pre obyvateľov tejto časti mesta. Ako dodal, riešenie zámeru upokojenia dopravy v tejto lokalite mesto dlhodobo konzultuje s mestskou políciou, vedením materskej a základnej školy aj s rodičmi detí a žiakov.
„Dopravnú štúdiu, ktorá bude vychádzať z realizovaných meraní a do ktorej zapojíme aj žiakov základnej školy, objedná a uhradí ministerstvo. Vďaka tejto spolupráci sa aktivity štátu v oblasti ochrany ovzdušia a zvyšovania povedomia o jej význame pretavia do konkrétnych krokov v praxi, čo považujeme za veľmi dôležité,“ doplnila Čaplová.
