Pri Slovenskom raji budú odpočívadlá i nabíjacie stanice pre cyklistov

Hrabušice 17. marca (TASR) – V obciach v blízkosti Národného parku (NP) Slovenský raj pribudnú nové odpočívadlá s nabíjacími stanicami na elektrobicykle. Starostka obce Hrabušice Jana Skokanová pre TASR potvrdila, že budovanie infraštruktúry pre cyklistov je dvojročný projekt a patrí medzi veľké rozvojové aktivity Košického samosprávneho kraja (KSK).



„Spojili sa v ňom všetky samosprávy aj s podporou Správy NP Slovenský raj. Súdržnosť a podpora od všetkých štatutárnych zástupcov je na nezaplatenie, vďaka tomu vieme poskytnúť cyklistom ďalšiu službu v národnom parku,“ skonštatovala Skokanová.



Samotná realizácia projektu by sa mala začať v apríli po podpise zmluvy so zhotoviteľom. Na území parku tak pribudnú nabíjacie ostrovy na elektrobicykle vrátane drevených prístreškov s turistickou cyklomapou a samotnou nabíjačkou s piatimi vstupmi. „Stáť budú na pozemkoch vo vlastníctve samospráv. Žiadateľom o financie bolo združenie obcí Mikroregión Slovenský raj,“ objasnila Skokanová.



Celkový počet obcí a miest, kde dôjde takýmto spôsobom k prepojeniu cyklistickej infraštruktúry, je desať. Stanovištia sa budú nachádzať v Arnutovciach, Smižanoch, Spišských Tomášovciach, Letanovciach, Hrabušiciach, Betlanovciach, Dedinkách, Stratenej, Mlynkoch a v meste Spišská Nová Ves. V siedmich z nich sa vytvoria odpočívadlá aj s nabíjacou stanicou. V blízkosti cyklochodníkov v Arnutovciach, Stratenej a Spišskej Novej Vsi sa vybudujú samostatne stojace elektrostanice.



KSK projekt podporil z dotačnej výzvy Terra Incognita sumou 170.000 eur. „Snažíme sa rozvíjať cyklistickú infraštruktúru, a to buď realizáciou vlastných projektov, alebo podporou iných prostredníctvom krajských dotačných programov. Verím, že vďaka novým cykloodpočívadlám a nabíjacím staniciach sa opäť zvýši atraktivita tejto turistickej destinácie,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



V minulom roku KSK sprístupnil návštevníkom Slovenského raja aj novú cyklotrasu medzi Harichovcami a Spišskou Novou Vsou. V rámci Hornádskej magistrály kraj aktuálne pripravuje výstavbu chodníka v Margecanoch a pracuje tiež na výstavbe trasy medzi Hrabušicami a Podleskom, s následným prepojením smerom do Vysokých Tatier.



„Je dobré, že sa zvyšuje komfort na cyklotrasách v Slovenskom raji a okolí. Prosíme však návštevníkov, aby rešpektovali prírodu a v národnom parku sa pohybovali na bicykloch len po vyznačených cyklotrasách. Je to nevyhnutné pre bezpečnosť peších návštevníkov, ako aj pre pokoj tu žijúcich vzácnych druhov zvierat,“ upozornil riaditeľ Správy NP Slovenský raj Tomáš Dražil.



Projekt by mal byť ukončený v závere budúceho roka.