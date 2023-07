V okolí ZŠ na Plickovej ulici v Rači plánujú viaceré zmeny v doprave

Bratislava 18. júla (TASR) - V okolí základnej školy na Plickovej ulici v bratislavskej Rači sú plánované viaceré zmeny v doprave. Ich cieľom je najmä zabezpečiť bezpečnosť žiakov a predchádzať tvorbe kolíznych situácií. Práce na dopravných úpravách by sa mali začať v auguste. Mestská časť o tom informuje na svojom webe.



Na uliciach Barónka, Kafendova a Plickova sa má zaviesť rýchlostný limit 30 kilometrov za hodinu, na Barónke budú zároveň osadené spomaľovače. Kafendova ulica bude smerom od školy na Kubačovu ulicu jednosmerná. Okrem toho bude na úseku Plickovej ulice od Barónky ku škole platiť zákaz vjazdu v čase od 7.30 do 8.00 h.



"Nové dopravné značenie vrátane spomaľovacích vankúšov bude osadené začiatkom augusta. Zároveň po súhlase od bratislavského magistrátu bude vypracovaný projekt na rozšírenie parkovacích kapacít na Kafendovej ulici," približuje samospráva.



Mestská časť verí, že dané zmeny prispejú k upokojeniu dopravy v danej lokalite, pomôžu predchádzať vzniku kolíznych situácií a dopomôžu k tomu, aby sa všetky deti dostali bezpečne do školy, najmä zo smeru od zastávky električky Hybešova a Nemeckého kultúrneho domu. Parkovisko pred kultúrnym domom odporúča využiť rodičom, ktorí nemôžu vodiť deti do školy pešo alebo MHD.



"Vplyv daných zmien na dopravnú situáciu a život obyvateľov v okolí Plickovej budeme počas septembra v súčinnosti s políciou monitorovať a vyhodnocovať, aby bolo možné prijať opatrenia na ďalšie zlepšenie dopravy a bezpečnosť detí," odkazuje samospráva.



Základná škola na Plickovej ulici je jednou z dvoch škôl v Rači, ktoré sa pridajú k projektu, v rámci ktorého sa pred školami zmení dopravný režim na zvýšenie bezpečnosti detí. Od septembra bude medzi 7.30 a 8.00 h zakázaný vjazd všetkých vozidiel (okrem záchranných zložiek). Druhou je škola na Tbiliskej ulici. Projekt Mesto pre deti pilotne spustili v júni v Ružinove.