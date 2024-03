V okrese B. Bystrica aj v meste začali voľby pokojne a bez problémov

Banská Bystrica 23. marca (TASR) - V okrese Banská Bystrica so 130 okrskami sa sobotňajšie prvé kolo prezidentských volieb začalo načas a pokojne. Pri otvorení volebných miestností sa nevyskytli žiadne problémy. Konštatoval to pre TASR predseda okresnej volebnej komisie Miroslav Bancík.



Rovnako tomu bolo aj priamo v meste Banská Bystrica. "Všetky miestnosti máme otvorené, nikto nehlási žiadny problém," konštatovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



V deň volieb je v meste sprístupnených 78 volebných miestností až do 22.00 h. Vo voličských zoznamoch je zapísaných približne 61.270 oprávnených voličov. Do okrskových volebných komisií bolo delegovaných 603 členov a 78 zapisovateľov. O hlasovanie prostredníctvom prenosnej volebnej urny do piatka (22. 3.) požiadalo 145 domácností. O prípravy a plynulý priebeh volieb sa stará 27 zamestnancov z príslušných odborných oddelení mestského úradu, technický personál a príslušníci mestskej polície.



Voliči si novú hlavu štátu vyberajú spomedzi deviatich kandidátov. V ére samostatného Slovenska ide v poradí o šieste priame voľby hlavy štátu. Prípadné druhé kolo volieb bude v sobotu 6. apríla.