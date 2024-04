V okrese Banská Bystrica a v meste otvorili volebné miestnosti načas

Banská Bystrica 6. apríla (TASR) - V okrese Banská Bystrica so 130 okrskami sa sobotňajšie druhé kolo prezidentských volieb začalo bez problémov. "Všetky volebné miestnosti boli otvorené načas," konštatoval pre TASR predseda okresnej volebnej komisie Miroslav Bancík.



V meste Banská Bystrica je sprístupnených 78 volebných miestností až do 22.00 h. Voliť môže zhruba 61.270 oprávnených voličov. "Všetky volebné miestnosti sú otvorené, nikto nehlásil žiadne problémy," reagovala pre TASR hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



Ako tiež uviedla, o hlasovanie prostredníctvom prenosnej volebnej urny požiadalo 187 obyvateľov. Do okrskových volebných komisií bolo delegovaných 603 členov a 78 zapisovateľov. Matričný úrad a ohlasovňa pobytu vydali na druhé kolo prezidentských volieb 4383 hlasovacích preukazov.



V prvom kole dosiahla volebná účasť v Banskobystrickom okrese 59,22 percenta. Zo zapísaných 88.271 voličov využilo svoje právo voliť 52.280 ľudí. V krajskom meste hlasovalo v prvom kole 35.534 voličov, účasť predstavovala 58,55 percenta.



V ére samostatného Slovenska ide v poradí o šieste priame voľby hlavy štátu. O prezidentský palác bojujú dvaja kandidáti, ktorí postúpili z prvého kola. Prezidenta si voliči vyberajú na funkčné obdobie piatich rokov.