V okrese Banská Bystrica sa volí v 130 okrskoch, na Horehroní v 65

Banská Bystrica 8. júna (TASR) - V okresoch Banská Bystrica a Brezno boli v sobotu ráno otvorené všetky volebné miestnosti včas a bez problémov. V okrese Banská Bystrica bolo pre voľby do Európskeho parlamentu vytvorených 130 volebných okrskov, v okrese Brezno je ich 65. Pre TASR to uviedli jednotlivé okresné volebné komisie.



V krajskom meste Banská Bystrica môže voliť približne 61.170 oprávnených voličov. V meste je 78 volebných miestností približne so 700 členmi okrskových volebných komisií. "Matričný úrad a ohlasovňa pobytu vydali k voľbám do Európskeho parlamentu 2816 hlasovacích preukazov. V roku 2019 ich bolo vydaných 1350," uviedla pre TASR hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



Bez komplikácií sa o 7.00 h ráno začali eurovoľby aj v okrese Brezno. Na Horehroní občania volia v 65 volebných miestnostiach, v okresnom meste Brezno ich bolo vytvorených rovných 20. "Všetkých 65 okrskov, ktoré máme v okrese, je otvorených, začiatok volieb je v poriadku," potvrdil pre TASR zapisovateľ okresnej volebnej komisie v Brezne.



Vo voľbách do Európskeho parlamentu na Slovensku kandiduje 22 strán a jedna koalícia. Slováci volia 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie, zakrúžkovať môžu najviac dvoch kandidátov z jednej kandidátnej listiny. Definitívne výsledky eurovolieb budú známe v nedeľu (9. 6.) po 23.00 h po ukončení hlasovania vo všetkých krajinách Európskej únie.