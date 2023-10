V okrese Banská Bystrica vyhral Hlas-SD, v meste Progresívne Slovensko

Banská Bystrica 2. októbra (TASR) - V Banskobystrickom okrese sa víťazom sobotňajších (30. 9.) predčasných parlamentných volieb stala strana Hlas-SD, ktorá získala 22,09 % hlasov. V meste Banská Bystrica vyhralo Progresívne Slovensko (PS) s 24,04 % hlasov voličov. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov volieb, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR.



Okres Banská Bystrica mal 130 okrskov a k volebným urnám prišlo 63.105 voličov z 87.143 zapísaných. Volebná účasť dosiahla 72,4 %.



Za stranou Hlas-SD skončilo PS, ktoré získalo 21,7 % a na treťom mieste celoštátny víťaz volieb Smer-SD so ziskom 20,6 % hlasov. Ak by o zložení parlamentu rozhodovali obyvatelia okresu, dostala by sa tam aj SaS (7,57 %), SNS (6,19 %) a KDH (5,03 %). Koalícia OĽANO a priatelia, Kresťanská únia a Za ľudí (4,93 %) skončila pod hranicou sedem percent, ktoré potrebovala na vstup do Národnej rady SR. Ostatné strany by sa do nej tiež nedostali.



V Banskej Bystrici so 78 okrskami odovzdalo vo voľbách svoj hlas 42.554 voličov z 59.608 zapísaných. Účasť dosiahla takmer 71,4 %.



Za PS sa umiestnil Hlas-SD s 21,49 % hlasov voličov a strana Smer-SD bola tretia s podporou 19,64 %. Do parlamentu by sa dostala aj SaS (8,15 %) a SNS (5,54 %). Koalícia OĽANO a priatelia, Kresťanská únia a Za ľudí (5,03 %) by sa ani podľa rozhodovania Banskobystričanov do zákonodarného zboru nedostala. Neprešlo by ani KDH so ziskom 4,74 %, rovnako ako ostatné strany.