Banská Štiavnica 18. februára (TASR) – V okrese Banská Štiavnica evidujú len mierny nárast nebožtíkov, pohrebníctvo situáciu zvláda. Aktuálnym problémom sa stáva dodávka rakiev. Pre TASR to povedal prevádzkovateľ pohrebných služieb v Banskej Štiavnici Marián Štepka.



„Štatisticky je úmrtí o trochu viac. V priemere mávame 200 úmrtí za rok, teraz je to približne 210. Rastie ale počet nebožtíkov, ktorí sú označení ako pozitívne testovaní na ochorenie COVID-19,“ uviedol Štepka. Ako dodal, neznamená to, že títo ľudia na koronavírus aj zomreli, podľa jeho slov ide o prípady, kedy u nich vírus skomplikoval už existujúce ochorenia.



„Za január sme mali 22 mŕtvych, pozitívnych bolo šesť z nich. V decembri však bolo pozitívnych nebožtíkov až 50 percent,“ prezradil Štepka. Priemerný vek mŕtvych je podľa jeho slov vysoký, v januári sa pohyboval na hranici vyššej ako 76 rokov. Ako dodal, štatistiky pokrývajú celý okres, nakoľko sú v regióne jediným poskytovateľom pohrebných služieb.



Pohrebníctvo eviduje problémy s preberaním nebožtíkov v krematóriu v Nitre, telá museli v minulosti zadržiavať aj viac ako týždeň. „Teraz je však problém s dodávateľmi rakiev, celá dodávateľská reťaz zlyháva. Výrobcovia truhiel ich nemajú z čoho vyrobiť, lebo nemajú drevo. Veľkosklady sú vypredané a nezásobuje sa novým drevom,“ vysvetlil Štepka s tým, že ak sa situácia nezlepší, skúsi o pomoc požiadať miestnych stolárov a remeselníkov.



Chladiace kapacity na telá pohrebníctvu postačujú, mesto Banská Štiavnica na tieto účely poskytlo aj nevyužívanú márnicu s kapacitou osem tiel. „V prípade veľkého náporu sme dohodnutí aj s okolitými dedinami, ktoré majú chladiace kapacity, že telá uložíme k nim,“ potvrdil Štepka. Na pohreby sa podľa jeho slov v okrese nečaká dlhšie ako inokedy, z bezpečnostných dôvodov sa však konajú vždy pri uzavretej rakve.