V Bardejovskom okrese otvorili 70 odberných miest

Bardejov 25. októbra (TASR) – V okrese Bardejov v nedeľu otvorili 70 odberných miest v súvislosti s plošným testovaním na ochorenie COVID-19. Ako pripustil Mário Pažický z nadrezortného komunikačného centra, pri ďalších testovaniach je možné, že menšie obce na Slovensku vypomôžu väčším mestám.



"Blížime sa pomaly k záveru pilotnej časti. Pravdepodobne nás čakajú ďalšie fázy celoplošného testovania. Nastavili sme systém logistiky tam, kde bolo treba. Vidíme teraz už realitu, aká je ozajstná priepustnosť odberových miest, nie iba teoretická," povedal pre TASR Pažický.



O bezproblémový chod odberných miest sa podľa jeho slov starajú nielen vojaci na odberných miestach, ale i v regionálnych a operačných veliteľstvách. "Masívna logistická podpora zabezpečuje to, aby načas bola na mieste dezinfekcia, dostatok testov, ochranných prostriedkov a dokumentácia," povedal Pažický.



Starosta obce Becherov v Bardejovskom okrese Jozef Gmiterko, kde začali s testovaním v nedeľu, povedal, že malé obce by mohli pri ďalších testovaniach pomôcť okresnému mestu Bardejov zvládnuť celý proces.



Pažický pripustil, že v odberných miestach, kde je v celoplošnom testovaní plánovaný iba jeden deň počas víkendu, dôjde k zmene. "Závisí to od komunikácie regionálneho veliteľstva s miestnou samosprávou a so všetkými ostatnými zúčastnenými tak, aby sme naplnili odberové tímy a boli schopní odbery aj reálne vykonať," dodal Pažický.