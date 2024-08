V okrese Bardejov preinvestujú v rámci opráv ciest 3,7 milióna eur

Prešov 14. augusta (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) rekonštruuje ďalšie úseky ciest v okrese Bardejov. Preinvestuje tu 3,7 milióna eur. Ako TASR informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová, jeden úsek možno dokončí skôr, než sa predpokladalo.



Kraj komplexne rekonštruuje 5143 metrov dlhý úsek cesty tretej triedy Hertník - Kľušovská Zábava v hodnote 2,8 milióna eur. Pozornosť tu momentálne sústreďuje na položenie homogenizovanej podkladovej vrstvy pod asfaltový betón.



"Stavebné práce na stavenisku prebiehajú vďaka navýšeniu počtu mechanizmov a odborno-personálnych kapacít zhotoviteľa s časovým predstihom oproti zmluvnému harmonogramu výstavby. Plánované ukončenie rekonštrukcie úseku je v novembri, pričom s prácami sa začalo v marci," povedala Jeleňová.



Počas realizácie stavebných prác platia na úseku dopravné obmedzenia. Do konca septembra bude spomenutá cesta v úseku od križovatky s miestnou cestou v obci Hertník po križovatku ciest III/3491 a III/3494 do Šiby úplne uzavretá.



Od polovice júna prebiehajú stavebné práce aj na úseku Komárov - Hrabovec, kde sa rekonštruuje cesta tretej triedy, ako aj priľahlé ramená križovatiek ciest III/3515 a III/3514.



Okrem výmeny vozovky tu prebehne aj výstavba oporných múrikov a vystuženie svahu. Tiež sa vybudujú cestné zálivy pre autobusové zastávky a spevnené plochy. Celkovo sa zrekonštruuje viac ako 1,4 km komunikácií za 927.000 eur zo zdrojov PSK. Práce by mali byť ukončené v apríli budúceho roku.



Cieľom týchto stavebných prác je podľa Jeleňovej odstránenie nevyhovujúceho stavebno-technického stavu komunikácií i zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ako aj zlepšenie dopravného komfortu vodičov.