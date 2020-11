V okrese Bardejov sa testovanie uskutoční v 24 obciach

Bardejov 20. novembra (TASR) – V 24 obciach Bardejovského okresu z celkového počtu 86 sa počas nadchádzajúceho víkendu (21. – 22. 11.) uskutoční ďalšie kolo testovania na ochorenie COVID-19. Týka sa obcí a miest, kde bolo pozitívne testovaných viac ako jedno percento.



V Zborove, najväčšej obci okresu, mali doteraz tri kolá, vrátane pilotného. "Uplatnili sme si náklady vo výške takmer 8000 eur. Väčšinu peňazí sme použili na odmeny, respektíve paušálne náhrady administratívnych pracovníkov. V tejto sume sú aj výdavky na materiál, ochranné pomôcky, stravu a podobne. Náklady ako napríklad nájomné, energie či cestovné sme si neuplatňovali. Počas troch kôl sa u nás na dvoch odberných miestach otestovalo 5429 ľudí. Naše náklady sme si teda uplatnili vo výške 1,47 eura na jedného testovaného," uviedol pre TASR starosta Ján Šurkala s tým, že na víkendové testovanie sú pripravení.



Predpokladajú však nižšiu účasť ako v predošlých kolách. "Ak klesne účasť ľudí pod kritickú hranicu, čo je podľa nás polovica všetkých ľudí v obci, tak výsledky nemajú pre nás štatistický zmysel. Môžu sa takto odhaliť individuálne prípady, ale prehľad o zdravotnom stave obyvateľstva tým nezískame," skonštatoval Šurkala.



V Hertníku, kde majú približne 1000 obyvateľov, ich doterajšie testovanie stálo celkovo približne 3500 eur. "Nepočítali sme náklady na večere, o ktoré sme sa postarali svojpomocne," uviedol starosta Jozef Semanek.



Na margo ďalšieho testovania, ktoré by sa malo uskutočniť v decembri, povedal, že ak by malo byť, tak nech bude povinné. "Som ochotný pomáhať pri testovaní aj finančne z rozpočtu obce v rozumnej miere, ale nech máme nejakú odbornú záruku, že to našim občanom pomôže, lebo ináč sú to vyhodené financie. Doteraz nemáme žiadne odborné stanovisko, aké sú vlastne výstupy po testovaní," zdôraznil starosta.



Pripravení sú aj v obci Lenartov, kde budú na testovanie dohliadať i členovia miestnej občianskej poriadkovej služby. Podľa starostky Jany Bľandovej majú zabezpečené vykurovanie miestností, stravovanie, ochranné a dezinfekčné prostriedky. Plošné testovania, vrátane pilotného, ich doteraz stáli približne 5500 eur.



"Testovanie je zo strany samosprávy pripravené a je na ľuďoch, ako sa k tomu postavia. Za seba môžem povedať, že čo i len jeden pozitívny obyvateľ, aj to je veľmi dôležité, aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu," dodala Bľandová s tým, že sú ochotní pomôcť pri prípadnom testovaní aj v decembri.



Vo Vyšnom Kručove doteraz minuli na tri testovacie kolá takmer 1100 eur. „Pre našu obec so 150 obyvateľmi je to dosť vysoká suma. Posledné dve kolá bola celá naša obec negatívna na ochorenie COVID-19, avšak jedno percento bolo prekročené tým, že sa tu prišli otestovať dvaja cudzí obyvatelia a mali pozitívny výsledok. Môj osobný názor, ale aj názor mnohých občanov je, že toľké testovanie nie je potrebné, aspoň čo sa týka našej obce,“ povedala starostka Emília Novotná.