V okrese Dolný Kubín zakázali podujatia nad 50 ľudí v interiéri

Dolný Kubín 24. septembra (TASR) - Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Dolnom Kubíne zakázal usporadúvať hromadné podujatia s účasťou nad 100 osôb v exteriéri a 50 osôb v interiéri. Opatrenie platí od štvrtka poludnia až do odvolania pre celý okres Dolný Kubín. Súvisí so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou v regióne Oravy.



Výnimku dostali len také hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v čase ich začiatku mať negatívny test na ochorenie COVID-19 nie starší ako 12 hodín. RÚVZ obmedzil aj trvanie hromadných podujatí, nemôžu sa konať medzi 22.00 h a 6.00 h nasledujúceho dňa. „Výnimku zo zákazu majú len svadby s celkovým počtom účastníkov do 30 osôb,“ píše v opatrení RÚVZ.



Opatrenie sa týka aj plavární, kúpalísk a zariadení spoločného stravovania v okrese, podľa RÚVZ musia obmedziť kapacitu na 50 percent. Úrad zároveň neodporúča organizovať rodinné oslavy, posedenia či hromadné podujatia určené pre seniorov v akomkoľvek počte. „Cieľom týchto opatrení je ochrana rizikových skupín, u ktorých môže mať ochorenie COVID-19 komplikovaný priebeh a spôsobiť úmrtie,“ vysvetľuje RÚVZ.