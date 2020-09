V okrese Dunajská Streda obvinili 60-ročného muža z pestovania konope

Potônske Lúky 24. septembra (TASR) - Policajní kriminalisti zadržali manželov v obci Potônske Lúky v okrese Dunajská Streda. Pri domovej prehliadke u nich našli rastliny konope a tri zbrane. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave na sociálnej sieti.



Pri domovej prehliadke prehľadali policajti dom a nebytové priestory. "Vo fóliovníku a pri udiarni našli vysadané rastliny konope. V dome a v aute zaistili plastové vrecká so sušeným konope. Okrem toho policajti zaistili tri zbrane a viac ako 700 kusov nábojov," uviedla polícia.



Podľa expertov z balistiky mal muž v nelegálnej držbe dlhú palnú zbraň, podomácky vyrobený tlmič hluku so závitom, podomácky prerobenú dlhú palnú a perkusnú guľovú zbraň. "V dvoch prípadoch išlo o zbraň a doplnky, u ktorých je zo zákona zakázané ich nadobudnúť, držať alebo nosiť. Všetky zbrane a zaistené náboje boli streľby schopné. Muž nebol a ani nie je držiteľom zbrojného preukazu, ani zbrojnej licencie," informovala polícia.



Vyšetrovateľ 60-ročného muža zadržal a obvinil zo zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi a zo zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. Zároveň podal podnet, aby bol obvinený stíhaný väzobne. V zmysle zákona mu môže hroziť trest odňatia slobody až na desať rokov.