V okrese Galanta sa uskutočňuje rekonštrukcia dvoch úsekov ciest

Galanta 11. septembra (TASR) – V okrese Galanta uskutočňuje Správa a údržba ciest (SÚC) Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) rekonštrukciu dvoch úsekov ciest. Prvou je cesta II/561 Trstice intravilán a druhou cesta III/1334 vo Veľkom Grobe od kostola po hranicu okresov Galanta a Senec. Informovala o tom správa a údržba ciest na webovej stránke.



V Trsticiach ide o úsek v rozmedzí kilometrov 21,950 až 23,830, ktorý je rozdelený na šesť menších úsekov s potrebnými opravami s celkovou dĺžkou 615 metrov. "Práce na tejto rekonštrukcii potrvajú maximálne do 14. septembra. Opatrenia sú zamerané na obnovenie prevádzkových parametrov komunikácie v súvislých úsekoch a odstránenie lokálnych nedostatkov ohrozujúcich užívateľov komunikácie," informuje krajská správa ciest.



Rekonštrukcia cesty vo Veľkom Grobe sa realizuje v kilometroch 12,150 až 13,070, teda v dĺžke 920 metrov. K úseku je priradená aj križovatka s dĺžkou 38 metrov. "Komunikácia vykazovala v danom úseku poruchy vozovky a v niektorých miestach aj poruchy ložnej vrstvy. Touto rekonštrukciou budú tieto poruchy odstránené a taktiež budú obnovené aj odvodňovacie zariadenia. Práce budú ukončené do 17. septembra," doplnila správa ciest v Trnavskom kraji.



V oboch rekonštruovaných úsekoch je počas stavebných prác čiastočná uzávera vozovky so zachovanou prejazdnosťou minimálne jedného jazdného pruhu.