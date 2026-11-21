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V okrese Ilava obnovia a doplnia 31 prístreškov autobusových zastávok
Projekt bude financovaný z Programu Slovensko, čo sú európske peniaze, v rámci integrovaných územných investícií.
Autor TASR
Dubnica nad Váhom 21. novembra (TASR) - V Ilavskom okrese pribudne 31 nových a zrekonštruovaných autobusových zastávok za 483.000 eur. Verejné obstarávanie realizuje v rámci integrovaného projektu mesto Dubnica nad Váhom. Informovala o tom hovorkyňa mesta Veronika Valuchová.
Mesto Dubnica nad Váhom ako hlavný partner vykonáva verejné obstarávanie v mene a na účet všetkých zúčastnených verejných obstarávateľov, ktorými sú okrem Dubnice nad Váhom aj obce Borčice, Červený Kameň, Dulov, Košeca, Ladce, Mikušovce, Slavnica, Tuchyňa a mesto Ilava.
Projekt bude financovaný z Programu Slovensko, čo sú európske peniaze, v rámci integrovaných územných investícií. Dubnica aktuálne hľadá zhotoviteľa prác prostredníctvom verejného obstarávania. Uchádzači môžu svoje ponuky predkladať do 2. decembra.
„Do projektu boli po dohode so zástupcami samospráv vybraté autobusové zastávky, ktorých prístrešky sú v zlom technickom stave, prípadne doteraz absentujú. V niektorých prípadoch sú zastávky mimo spevnených plôch v zeleni, tu budú doplnené spevnené plochy,“ vysvetlil dubnický primátor Peter Wolf s tým, že zhotoviteľ by mal práce uskutočniť v priebehu pol roka od prevzatia stavenísk.
Mesto Dubnica nad Váhom ako hlavný partner vykonáva verejné obstarávanie v mene a na účet všetkých zúčastnených verejných obstarávateľov, ktorými sú okrem Dubnice nad Váhom aj obce Borčice, Červený Kameň, Dulov, Košeca, Ladce, Mikušovce, Slavnica, Tuchyňa a mesto Ilava.
Projekt bude financovaný z Programu Slovensko, čo sú európske peniaze, v rámci integrovaných územných investícií. Dubnica aktuálne hľadá zhotoviteľa prác prostredníctvom verejného obstarávania. Uchádzači môžu svoje ponuky predkladať do 2. decembra.
„Do projektu boli po dohode so zástupcami samospráv vybraté autobusové zastávky, ktorých prístrešky sú v zlom technickom stave, prípadne doteraz absentujú. V niektorých prípadoch sú zastávky mimo spevnených plôch v zeleni, tu budú doplnené spevnené plochy,“ vysvetlil dubnický primátor Peter Wolf s tým, že zhotoviteľ by mal práce uskutočniť v priebehu pol roka od prevzatia stavenísk.